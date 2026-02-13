El Tri confirmó un concierto en Lima como parte de la celebración por sus 56 años de trayectoria. El espectáculo se realizará el 25 de junio en el Anfiteatro del Parque de la Exposición. Las entradas estarán disponibles desde el 17 de febrero a las 10 a.m. a través de Joinnus.

El grupo, liderado por Alex Lora, llega con la gira “Adictos al rocanrol”, un tour internacional que repasa su extensa discografía iniciada a finales de los años sesenta.

Durante el concierto interpretarán algunos de sus temas más representativos, entre ellos “Triste Canción”, “Metro”, “Las piedras rodantes”, “Pobre soñador”, “Cuando tú no estás” y “Todo por el rocanrol”.

El Tri de México vuelve a Perú para celebrar sus 56 años de trayectoria con un concierto especial. (Foto: Instagram)

La gira se desarrolla tras el lanzamiento del álbum en vivo “Más que prendido”, grabado en febrero de 2025 durante el show de cierre del tour aniversario realizado en el Estadio GNP Seguros de Ciudad de México. Aquel recital reunió a 65 mil asistentes y se extendió por más de cuatro horas, registro que posteriormente fue publicado en plataformas digitales y en YouTube.

La presentación también tendrá un valor simbólico para el público peruano, ya que se cumplen 40 años desde la primera visita de la banda al país. Desde entonces, el grupo ha mantenido una relación constante con sus seguidores locales mediante giras y presentaciones periódicas en distintas ciudades.

Con casi seis décadas de actividad ininterrumpida, El Tri se ha consolidado como referente del rock latinoamericano gracias a letras de contenido social y un estilo directo que ha marcado a varias generaciones. La figura de Alex Lora continúa siendo uno de los íconos más reconocidos del género en habla hispana.

El concierto del 25 de junio buscará reunir a fanáticos de distintas edades en una jornada dedicada a la historia del rock en español. Las entradas estarán a la venta en Joinnus.