El Tri de México vuelve a Perú para celebrar sus 56 años de trayectoria con un concierto especial. (Foto: Instagram)
Por Redacción EC

El Tri confirmó un concierto en Lima como parte de la celebración por sus 56 años de trayectoria. El espectáculo se realizará el 25 de junio en el Anfiteatro del Parque de la Exposición. Las entradas estarán disponibles desde el 17 de febrero a las 10 a.m. a través de Joinnus.

