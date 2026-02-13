Elena Rose confirmó su llegada a Perú con un concierto programado para el próximo 13 de mayo en el Parque de la Exposición. El espectáculo forma parte de su gira internacional “Alma Tour”, con la que viene recorriendo distintos países y consolidando su presencia en la escena pop latina contemporánea.

La preventa de entradas se realizará los días 16 y 17 de febrero desde las 2 p.m. a través de Teleticket, con un beneficio de hasta 15 % de descuento para pagos con tarjetas Interbank. Finalizada esta etapa, comenzará la venta general para el público.

La artista no solo ha ganado notoriedad como intérprete, sino también como una de las compositoras más influyentes de la música latina actual. Ha participado en la creación de canciones para figuras internacionales como Bad Bunny, Rauw Alejandro, Shakira, Jennifer López y Selena Gomez.

Elena Rose confirma concierto en Perú como parte de su “Alma tour”. (Foto: Instagram)

Entre sus composiciones más destacadas figura “Party”, incluida en el álbum Un Verano Sin Ti, uno de los proyectos más exitosos de la música urbana reciente. Su trabajo como autora le ha permitido acumular múltiples nominaciones a los Latin Grammy y posicionarse como una de las plumas más respetadas de la industria.

En paralelo, Elena Rose ha desarrollado una carrera como solista en ascenso gracias a temas como “Me Lo Merezco”, “Caracas en el 2000”, “Bayamón” y “Disculpa Amiga”. Su propuesta combina pop, urbano y sonidos alternativos con letras íntimas que conectan con una nueva generación de oyentes.

