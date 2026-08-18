El dúo mexicano, integrado por los hermanos José Luis y Raúl Roma, ofrecerá un concierto el próximo 24 de octubre de 2026 en Costa 21. (Foto: Difusión)
El dúo mexicano, integrado por los hermanos José Luis y Raúl Roma, ofrecerá un concierto el próximo 24 de octubre de 2026 en Costa 21. (Foto: Difusión)
Por Redacción EC

Río Roma regresa a Perú para celebrar sus 15 años de carrera musical. El dúo mexicano, integrado por los hermanos José Luis y Raúl Roma, ofrecerá un concierto el próximo 24 de octubre de 2026 en Costa 21. La venta de entradas se realizará a través de Teleticket.

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