Río Roma regresa a Perú para celebrar sus 15 años de carrera musical. El dúo mexicano, integrado por los hermanos José Luis y Raúl Roma, ofrecerá unconcierto el próximo 24 de octubre de 2026en Costa 21. La venta de entradas se realizará a través de Teleticket.
Río Roma regresa a Perú para celebrar sus 15 años de carrera musical. El dúo mexicano, integrado por los hermanos José Luis y Raúl Roma, ofrecerá unconcierto el próximo 24 de octubre de 2026en Costa 21. La venta de entradas se realizará a través de Teleticket.
A lo largo de 15 años de carrera, Río Roma se ha consolidado como uno de los dúos más reconocidos del pop romántico en español. Sus canciones han acompañado historias de amor y desamor de varias generaciones, convirtiéndose en parte de la banda sonora de miles de seguidores en México, Perú y otros países de Latinoamérica.
Para su esperado regreso a Lima, los hermanos José Luis y Raúl Roma ofrecerán los mejores éxitos de su repertorio como “Me cambiaste la vida”, “Mi persona favorita”, “Te quiero mucho, mucho”, “Todavía no te olvido” y “Caminar de tu mano”.
El concierto será también un recorrido por las distintas etapas de la trayectoria de Río Roma. Con sus letras cargadas de sentimiento y melodías características, el dúo mexicano buscará ofrecer una velada especial para sus seguidores peruanos, quienes podrán disfrutar de sus canciones en vivo.
¿Cuándo será el concierto de Río Roma en Lima?
Río Roma se presentará el 24 de octubre de 2026 en Costa 21. La preventa de entradas se realizará los días 21 y 22 de agosto a través de Teleticket, con un 15% de descuento para quienes paguen con tarjetas Falabella, beneficio válido hasta agotar stock.
De esta manera, el regreso del dúo mexicano a Perú se suma a su celebración por sus 15 años de trayectoria, una carrera marcada por canciones románticas que han trascendido generaciones y forman parte del playlist oficial de muchas relaciones.
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