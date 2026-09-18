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Río Roma celebran sus 15 años de trayectoria. (Foto: Difusión)
Río Roma celebran sus 15 años de trayectoria. (Foto: Difusión)
Por Leslie A. Galván

Bajar del avión y sentirse en casa. Pocos artistas sienten eso al llegar al Perú, pero a José Luis y Raúl Roma les sucede. En una entrevista con El Comercio, el dúo Río Roma recuerda su primera llegada a Lima: el aeropuerto lleno de fans con globos y mensajes, el gusto del primer ceviche y el pisco sour y el paisaje del Cusco. Guardan esa experiencia en su memoria por la belleza del Ande y por ser recibidos con tanques de oxígeno por si “nos fuera a dar el patatus por la altura”, bromea José Luis. Su hermano y él pisaron tierra peruana al menos cinco veces, 2014, 2015, 2024 y el 23 y 24 de octubre de este año vuelven para celebrar sus 15 años de trayectoria.

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