Bajar del avión y sentirse en casa. Pocos artistas sienten eso al llegar al Perú, pero a José Luis y Raúl Roma les sucede. En una entrevista con El Comercio, el dúo Río Roma recuerda su primera llegada a Lima: el aeropuerto lleno de fans con globos y mensajes, el gusto del primer ceviche y el pisco sour y el paisaje del Cusco. Guardan esa experiencia en su memoria por la belleza del Ande y por ser recibidos con tanques de oxígeno por si “nos fuera a dar el patatus por la altura”, bromea José Luis. Su hermano y él pisaron tierra peruana al menos cinco veces, 2014, 2015, 2024 y el 23 y 24 de octubre de este año vuelven para celebrar sus 15 años de trayectoria.

“Creo que el público peruano son los mejores fans del ‘mundo mundial’, sin duda”, dice Raúl Roma en atribución a una frase de su canción más escuchada, “Mi persona favorita”.

“La música es para cantar, para decir lo que uno siente, así sea con el corazón enamorado o destrozado”, dice Río Roma. En su casa, cuenta, sonaban Marco Antonio Solís, Luis Miguel, Cristian Castro, José José, Vicente Fernández, Alejandro Fernández y Juan Gabriel.

Río Roma En concierto Río Roma celebra sus 15 años de trayectoria con dos conciertos que se realizan el 23 de octubre en el Coliseo de Arequipa y el 24 de octubre en Costa 21, Lima.

Antes de convertirse en el dúo de balada romántica que hoy conocemos, se inspiraron con el regional mexicano y los cantantes mencionados. De ahí, surgieron proyectos como “6 Canciones y un Tequila” (2022) y colaboraciones recientes con artistas como Pepe Aguilar, Carin León y Grupo Firme.

Los hermanos Roma llegan con un repertorio de éxitos románticos y canciones que han escrito para otros intérpretes, entre ellos, Yuridia, Alejandro Fernández, Alejandra Guzmán y Thalía. Su trabajo como compositores los llevó a recibir reconocimientos en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y en la comunidad de compositores mexicanos.

En los conciertos en Perú, habrá también un segmento dedicado a Luis Miguel y Cristian Castro, sus referentes de la infancia. Causa especial importancia, porque Río Roma cantó en el Auditorio Nacional con Castro hace poco. “Fue increíble”, cuentan. Hay una foto en sus redes sociales con el cantante de “No podrás” y su madre, Verónica Castro, primera actriz mexicana. “La gente no podrá dejar de cantar ni una canción”, agregan.

“En estos tiempos, el amor ha cambiado desde hace 15 años y también con las nuevas generaciones. Sin embargo, nosotros seguimos creyendo en el amor bonito, romántico y para siempre. Vale la pena enamorarse, entregarse, incluso cuando te rompen el corazón. Hay un público que creció con nosotros y otro que está descubriendo nuestras baladas y que las ha dedicado a sus amores”, dice José Luis.

“El romanticismo, es como un smoking que puede cambiar, puede rediseñarse, pero no se debe o no se va a acabar nunca”, agrega.

En Lima, la novedad será la presencia de un fan sobre el escenario. Río Roma recibirá videos de sus seguidores y elegirá a uno para cantar junto a ellos la canción que quiera. “Va a ganar el que cante con más sentimiento y corazón”, explican.

Después de escribir canciones ideales para las bodas durante tantos años, la vida también los ha llevado a ampliar la idea del amor. José Luis, quien durante años se mantuvo soltero, expresó hace poco su interés por tener hijos y formar una familia con su actual pareja. Raúl, por su parte, se casó con la modelo Milena Montalvo, madre de su hijo pequeño.

“Hoy puedo decir que no hay solamente un amor de la vida, como pensábamos todos cuando éramos jóvenes. El primer amor de tu vida eres tú mismo, y también están los maestros, quienes llegan a tu vida para algo muy hermoso pero con un final. La verdad, cuando yo cambié el paradigma del amor eterno, fui mucho más feliz”. “Exactamente lo que dijo él”, sonríe su hermano.