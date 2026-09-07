La expectativa por los conciertos de Romeo Santos y Prince Royce en Lima continúa creciendo. Ante la gran demanda de entradas para sus presentaciones del 11 y 12 de septiembre en el Estadio Nacional, la producción anunció la ampliación de localidades en todas las zonas para ambas fechas.

Las nuevas localidades ya se encuentran disponibles a través de Teleticket, por lo que los fanáticos que todavía no consiguieron sus entradas tendrán una nueva oportunidad para asegurar su asistencia al show de bachata.

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La próxima semana, Romeo Santos y Prince Royce se reencontrarán con el público nacional para ofrecer dos espectáculos de gran producción, en los que prometen combinar romanticismo, sensualidad y los principales éxitos que han marcado sus respectivas carreras.

Romeo Santos y Prince Royce en Lima: Amplían localidades para sus dos conciertos en el Estadio Nacional los días 11 y 12 de septiembre. (Foto: Difusión)

Romeo Santos, considerado uno de los máximos exponentes internacionales de la bachata, regresará a Lima acompañado por Prince Royce, uno de los artistas que ayudó a impulsar el género entre las nuevas generaciones. La dupla promete una celebración musical para los seguidores de distintas edades.

Durante ambas jornadas, el público podrá disfrutar de canciones que se han convertido en clásicos de la bachata contemporánea. Entre ellas destacan “Propuesta Indecente”, “Eres Mía”, “Imitadora”, “Corazón Sin Cara”, “Darte un Beso” y “Las Cosas Pequeñas”, además de otros éxitos de sus respectivos repertorios.

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La habilitación de nuevas localidades responde a la alta demanda registrada para los dos conciertos. De esta manera, los seguidores que aún no tienen una entrada podrán elegir entre las zonas disponibles y asegurar su lugar con anticipación.

Romeo Santos y Prince Royce estrenan el video oficial de “Dardos”. (Foto: Sony Music)

Como se sabe, Romeo Santos y Prince Royce se presentarán el 11 y 12 de septiembre en el Estadio Nacional de Lima. Las nuevas localidades para ambas fechas ya están disponibles a través de Teleticket, a pocos días del esperado encuentro de las dos estrellas de la bachata con sus seguidores peruanos.