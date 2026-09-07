Prince Royce y Romeo Santos en Lima: Amplían localidades para sus dos conciertos en el Estadio Nacional los días 11 y 12 de septiembre. (Foto: Instagram - @romeosantos)
Prince Royce y Romeo Santos en Lima: Amplían localidades para sus dos conciertos en el Estadio Nacional los días 11 y 12 de septiembre. (Foto: Instagram - @romeosantos)
Por Redacción EC

La expectativa por los conciertos de Romeo Santos y Prince Royce en Lima continúa creciendo. Ante la gran demanda de entradas para sus presentaciones del 11 y 12 de septiembre en el Estadio Nacional, la producción anunció la ampliación de localidades en todas las zonas para ambas fechas.

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