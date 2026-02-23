Gloria Estefan brilla en la apertura de Viña del Mar 2026 y se lleva gaviotas de plata y oro

La primera noche del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar tuvo como protagonista a Gloria Estefan, quien fue la encargada de abrir el certamen con un espectáculo que combinó nostalgia y ritmo.

“Qué alegría estar aquí de nuevo, Viña, muchas gracias por darme esta bienvenida tan bella”, expresó la cantante al dirigirse al público de la Quinta Vergara.

La cantante inició su presentación con una versión en español de “Oye mi canto”, continuó con temas bailables como “Oye” y “Rhythm Is Gonna Get You”, que encendieron al llamado “Monstruo”.

A lo largo del show, repasó algunos de los éxitos más emblemáticos de su trayectoria, entre ellos “Con los años que me quedan”, “Mi tierra”, “Abriendo Puertas”, “Raíces” y “Como me duele perderte”.

Uno de los momentos más celebrados se produjo cuando su esposo, el productor Emilio Estefan, subió al escenario para acompañarla en las congas durante “Conga”. La presentación marcó además su regreso a la Quinta Vergara, escenario que pisó por primera vez en 1983 junto a Miami Sound Machine.

La noche cerró con la entrega de las gaviotas de plata y oro, los máximos galardones del festival, con los que el público premió una actuación que dio inicio a la edición 65 del certamen.