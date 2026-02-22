Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Pedro Díaz celebra la diversidad cultural peruana con un álbum en francés. (Foto: Instagram)
Pedro Díaz celebra la diversidad cultural peruana con un álbum en francés. (Foto: Instagram)
Por Redacción EC

El artista peruano Pedro Díaz celebra la diversidad cultural en Canadá con el lanzamiento de su álbum “Un pont, deux cultures” (Un puente, dos culturas), un proyecto que fusiona la tradición musical peruana con la lengua francesa. Radicado en Québec desde 2009, el cantautor ha consolidado una propuesta artística que cruza idiomas, memorias y raíces.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Pedro Díaz celebra la diversidad cultural peruana con un álbum en francés
Música

Pedro Díaz celebra la diversidad cultural peruana con un álbum en francés

Romeo Santos y Prince Royce estrenan el video oficial de “Dardos”
Música

Romeo Santos y Prince Royce estrenan el video oficial de “Dardos”

Kali Uchis en Lima: “He llegado mucho más lejos de donde pensé llegar y sin hacer concesiones con lo que amo”
Tendencias

Kali Uchis en Lima: “He llegado mucho más lejos de donde pensé llegar y sin hacer concesiones con lo que amo”

Emil explora la pérdida de un ser querido en su nuevo tema “Discúlpame”
Música

Emil explora la pérdida de un ser querido en su nuevo tema “Discúlpame”