El artista peruano Pedro Díaz celebra la diversidad cultural en Canadá con el lanzamiento de su álbum “Un pont, deux cultures” (Un puente, dos culturas), un proyecto que fusiona la tradición musical peruana con la lengua francesa. Radicado en Québec desde 2009, el cantautor ha consolidado una propuesta artística que cruza idiomas, memorias y raíces.

El disco reúne ocho obras emblemáticas de Chabuca Granda, traducidas e interpretadas en francés, en colaboración con los músicos peruanos Ernesto Hermoza en la guitarra y Leonardo “Gigio” Parodi en la percusión. El trabajo parte de una investigación académica que busca respetar la rima, el ritmo y las figuras literarias originales.

El álbum será presentado en Lima el 24 de marzo en el lobby del Gran Teatro Nacional y el 28 de marzo en el teatro de la Alianza Francesa de Lima, ambos conciertos de ingreso libre a las 7 p.m., en el marco de la clausura del Mes de la Francofonía y con el apoyo de la Embajada de Canadá.

Pedro Díaz celebra la diversidad cultural peruana con un álbum en francés. (Foto: Instagram)

La propuesta musical plantea un diálogo entre la lengua francófona y los ritmos tradicionales de la costa peruana, como el vals y lo afroperuano, en un formato íntimo de trío compuesto por guitarra, cajón y voz. A través de este concepto, Pedro Díaz busca tender puentes culturales entre Perú y Canadá.

Formado en traducción e interpretación, el artista no solo canta, sino que adapta y contextualiza repertorios tradicionales para públicos francófonos, acercando la canción peruana y latinoamericana a nuevas audiencias sin perder su esencia poética.

A lo largo de su trayectoria, Pedro Díaz ha liderado diversos proyectos culturales y colaborado con artistas de distintas nacionalidades, reafirmando su papel como embajador cultural.

Con “Un pont, deux cultures”, consolida una propuesta que celebra la identidad, la memoria y la conexión entre pueblos a través de la música.