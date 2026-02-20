Alessia y Vambina lanzan nuevo tema en cumbia “Sigo sigo”

Alessia y Vambina presentan oficialmente “Sigo Sigo”, la producción musical que marca el punto de partida de una nueva etapa creativa de las cantantes. El tema combina cumbia contemporánea, narrativa visual y una identidad sonora para audiencias locales e internacionales.

El tema no se detiene en la nostalgia ni en el desamor; transforma la repetición en afirmación y la insistencia en movimiento. La frase “sigo sigo” deja de ser lamento para convertirse en impulso.

En lugar de ofrecer una resolución simple, la canción habita la tensión entre memoria y decisión, convirtiendo esa dualidad en ritmo. Así, “Sigo Sigo” conecta con una experiencia universal, no desde la fragilidad, sino desde la determinación emocional.

El lanzamiento viene acompañado de un videoclip que introduce las primeras pistas del universo visual que el dúo empieza a construir. Símbolos, atmósferas oníricas y códigos estéticos se entrelazan en una propuesta donde lo popular convive con lo conceptual.

En un momento en que la cumbia vive una nueva expansión internacional, Alessia y Vambina se suman a esta ola con una propuesta fresca, femenina y contemporánea.