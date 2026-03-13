Escuchar
El cantante británico Morrissey durante el Festival internacional de Benicassim el 20 de julio de 2008 | (Foto: Diego Tuson / AFP)
Por Agencia EFE

El cantante inglés Morrissey ha anunciado que no podrá ofrecer el concierto programado para la noche de este jueves en Valencia (este de España) por falta de sueño y “debido al ruido” en la ciudad, que se prepara para celebrar sus Fallas, celebración tradicional de la región.

