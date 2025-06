El cantante británico Morrissey confirmó su regreso a Perú como parte de una gira especial por América Latina, región que visitará para cumplir con la deuda emocional con sus fans luego de cancelar una gira anterior por una fuerte enfermedad. El artista se presentará el 20 de noviembre en Arena 1.

El legendario frontman de The Smiths, banda de Manchester que marcó un hito en la música, ofrecerá un show especial en Perú. Lima será parte de una gira que también pasará por ciudades como Ciudad de México, Sao Paulo, Buenos Aires y Santiago de Chile.

Las entradas para el concierto de Morrissey en Lima saldrán a la venta el próximo 11 de junio a través de Ticketmaster. Las entradas tendrán un precio especial de preventa, con un 25% de descuento con tarjetas BBVA.

¿Cuánto costarán las entradas para Morrissey en Lima?

La preventa exclusiva para BBVA será el 11 y 12 de junio, con un 25% de descuento (incluyendo la comisión de Ticketmaster).

Los precios son los siguientes:

Campo A : S/324

: S/324 Campo B: S/160

El show incluirá canciones como “This Charming Man”, “How Soon Is Now?”, así como joyas de su carrera solista como “Everyday Is Like Sunday”, “First of the Gang to Die” y muchas más.

Morrissey confirma concierto en Perú como parte de su gira por Latinoamérica. (Foto: Instagram)

MÁS INFORMACIÓN: Tito Nieves elogia a Daniela Darcourt y alista concierto en Lima por sus 50 años de trayectoria

Morrissey, considerado una de las figuras más influyentes del pop británico y uno de los mejores letristas de su generación, ha lanzado 13 álbumes solistas que han alcanzado el Top 10 del Reino Unido, incluidos tres en el puesto número uno. Recientemente recibió el Social Vanguard Award 2024 por su incansable compromiso con los derechos de los animales.