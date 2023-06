Morrisey acaba de confirmar que llegará al Perú con motivo de sus 40 años de trayectoria, por lo que brindará un concierto el 14 de setiembre en la capital nacional. La noticia alegró enormemente a sus fanáticos, quienes venían esperándolo desde ya buen tiempo.

Si bien no se han confirmado los precios de los boletos ni la ubicación exacta del evento, el ex vocalista de The Smiths fue quien brindó el anuncio de su gira internacional a través de sus redes sociales.

“¡Los veo allá!!”, reza el post del compositor británico.

Morrissey volverá a la CDMX luego de cinco años para presentarse en el Palacio de los Deportes. 😎💐✨ pic.twitter.com/6de4QZMEpO — Indie Rocks! (@indierocks) June 20, 2023

PAÍSES DONDE SE PRESENTARÁ MORRISSEY

-10 de septiembre en la Ciudad de México.

-14 de septiembre en Lima, Perú.

-17 de septiembre en Bogotá, Colombia.

-21 de septiembre en Santiago, Chile.

-23 de septiembre en Buenos Aires, Argentina.

-27 de septiembre en Sao Paolo, Brasil.

-30 de septiembre en Brasilia, Brasil.

-7 de octubre en Orlando, Florida, en los Estados Unidos.

-8 de octubre en Hollywood, Florida, en los Estados Unidos.

-10 de octubre en San Petersburgo, Florida, en los Estados Unidos.

-12 de octubre en Atlanta, Georgia, en los Estados Unidos.

-14 de octubre en Memphis, Tennessee, en los Estados Unidos.

-15 de octubre en Nashville, Tennessee, en los Estados Unidos.

-18 de octubre en Washington, DC, en los Estados Unidos.

-21 de octubre en Nueva York, en los Estados Unidos.

-22 de octubre en Nueva York, en los Estados Unidos.

-24 de octubre en Nueva York, en los Estados Unidos.

-25 de octubre en Nueva York, en los Estados Unidos.