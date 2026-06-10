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La candidatura de Barnes se impuso a otras treinta y seis de veinticuatro nacionalidades.
La candidatura de Barnes se impuso a otras treinta y seis de veinticuatro nacionalidades.
Por Agencia AFP

Considerado uno de los escritores más destacados de la narrativa británica de las últimas décadas, Julian Barnes fue galardonado este miércoles en España con el Premio Princesa de Asturias de las Letras. Sus novelas y cuentos, cargados de humor e ironía, ofrecen “una visión lúcida, cálida y compasiva del género humano (...) con el amor como principio esencial”, indicó el fallo del premio, convocado por la FundaciónPrincesa de Asturias, heredera al trono de la Corona española.

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