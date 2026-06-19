Resumen

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'El Circo de la Casa de la Comedia', una buena opción para divertirse en familia. Va del 17 de julio al 16 de agosto en Lima Norte | Foto: Difusión
'El Circo de la Casa de la Comedia', una buena opción para divertirse en familia. Va del 17 de julio al 16 de agosto en Lima Norte | Foto: Difusión
Por Redacción EC

Los populares Luigi Carbajal, Frejolito Jr., El Soly, Sapito, Chancalata y la cubana Lisandra Lizama encabezarán “El Circo de la Casa de la Comedia”, que llegará por primera vez a Lima Norte para ofrecer una temporada llena de humor, magia y acrobacias para toda la familia.