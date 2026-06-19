Los populares Luigi Carbajal, Frejolito Jr., El Soly, Sapito, Chancalata y la cubana Lisandra Lizama encabezarán “El Circo de la Casa de la Comedia”, que llegará por primera vez a Lima Norte para ofrecer una temporada llena de humor, magia y acrobacias para toda la familia.

El espectáculo se presentará del 17 de julio al 16 de agosto del 2026 bajo su gran carpa instalada en Plaza Vea de la avenida Carlos Izaguirre 284, en Independencia. Las entradas están a la venta en Teleticket y en la boletería del mismo circo.

Cada función combinará sketches, ocurrencias, interacción con el público y números especialmente preparados para grandes y chicos.

La producción reunirá a algunas de las figuras más conocidas del entretenimiento y las plataformas digitales, quienes compartirán escenario con artistas circenses nacionales e internacionales en un show pensado para hacer reír de principio a fin.

La experiencia estará acompañada por una moderna puesta en escena con pantallas LED, iluminación, sonido y efectos especiales de última generación, creando un ambiente que rescata la esencia del circo tradicional, pero con un estilo renovado y contemporáneo.

Entre los atractivos destacan los actos de monociclo acrobático, malabaristas, sombrilla aérea, pulsador olímpico, aro en las alturas y payasos que prometen sorprender con su talento. A ello se suma un elenco de bailarinas que formará parte de un vistoso ballet coreográfico.

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