XVII Premios APRECI: Documentales lideran las nominaciones de lo mejor del cine peruano de 2025

Los documentales peruanos se consolidan como protagonistas en las nominaciones de los XVII Premios APRECI, que reconocen lo mejor del cine nacional estrenado durante 2025. En total, este género concentra once nominaciones, marcando una presencia histórica dentro de las 38 menciones anunciadas por la Asociación Peruana de Prensa Cinematográfica (APRECI).

Entre los títulos documentales destacados figuran “La memoria de las mariposas”, de Tatiana Fuentes Sadowski; “Runa Simi”, de Augusto Zegarra; “Uyariy (Escuchar)”, de Javier Corcuera; y “Vino la noche”, de Paolo Tizón, producciones que han sido ampliamente valoradas por la crítica y el público a lo largo del último año.

En el rubro de ficción, “Punku”, dirigida por Juan Daniel Fernández Molero, se posiciona como la película más nominada de esta edición, con cinco candidaturas que incluyen mejor película, dirección y guion, además de categorías actorales. Le siguen “A media calle”, de Eduardo Orcada Villalva, con cuatro nominaciones, y “Ramón y Ramón” e “Intercontinental”, con tres menciones cada una.

Documentales lideran las nominaciones de lo mejor del cine peruano de 2025. (Foto: Premios APRECI)

La ceremonia de premiación se realizará el viernes 6 de febrero a las 7:30 p. m., en el Auditorio de la Alianza Francesa de Lima, en Miraflores. El evento reunirá a destacadas figuras del cine y la cultura nacional, y es organizado por el gremio de la crítica cinematográfica peruana, afiliado a la Federación Internacional de la Prensa Cinematográfica (FIPRESCI).

Esta decimoséptima edición cuenta con el patrocinio de la Alianza Francesa de Lima y el apoyo de la Embajada de Francia en Perú, en alianza con Diva Producciones. La conducción de la ceremonia estará a cargo de la actriz Cindy Díaz, ganadora del Premio APRECI en 2017 por su trabajo en Rosa Chumbe.

Uno de los momentos más emotivos de la noche será la entrega del Premio Emérito “Armando Robles Godoy” al primer actor Carlos Gassols, en reconocimiento a su extensa y destacada trayectoria en el cine, el teatro y la televisión peruana. Su filmografía incluye títulos emblemáticos como Caídos del cielo, Tinta roja, Octubre y Viejos amigos, entre otros.

Documentales lideran las nominaciones de lo mejor del cine peruano de 2025. (Foto: Premios APRECI)

La edición 2025 de los Premios APRECI se realiza en un contexto complejo para el cine peruano, marcado por desafíos económicos y legales. Sin embargo, las cifras confirman la vitalidad del sector: durante el último año se estrenaron 79 largometrajes nacionales, de los cuales 34 fueron documentales, reafirmando el crecimiento y la relevancia de este género dentro de la cinematografía peruana contemporánea.