Durante su paso por el Perú, cuna a la que retorna cada que puede, Rivera visita a su familia en la sierra central y la capital. Además, refresca sus conexiones con el diseño local, que frecuentemente luce en sus ‘outfits’ en Europa. (Foto: Diego Moreno)
/ Diego Moreno
Por Celeste Pérez

En París, donde las tendencias nacen y la moda suele dictarse silenciosamente en escaparates y ‘maisons’, una joven franco-peruana atrae miradas con una moda singular: polleras andinas y accesorios latinos maximalistas. Desde hace ya algunos meses, la también fotógrafa y productora Claudia Rivera obliga a mirar, a gritar fuerte herencias que por años estuvieron estereotipadas y ocultas. Sobre todo allá, del otro lado del charco, en Europa.

