Un plato sencillo, pero inolvidable. En esta receta de Las recetas de Yo Madre se encontrará una riquísima fórmula para combinar esa lata de atún que espera en la alacena.

Solo sigue los pasos:

Ingredientes:

½ kilo de arroz

1 lata de atún

1 zanahoria mediana

1 cebolla mediana

½ taza de arvejas

2 cucharas de ají colorado molido o 1 de páprika

2 cucharaditas de sal

aceite

Preparación:

Pon a calentar en una olla el aceite, agrega la cebolla picada en cuadraditos y deja que dore. Luego, agregas el ají colorado molido o la páprika. Si no tienes, puedes obviarlo. Te toca agregar la zanahoria picada en cuadraditos y la arveja. Dejas que cocine unos 3 minutos y añades el arroz bien lavado, la sal y el aceite de tu lata de atún. Prueba la sal y deja cocinar como un arroz tradicional hasta que seque y puedas granear. Al momento de servir agregas el atún ¡y listo! Dato: siguiendo estos pasos, puedes cambiar el atún por cualquier tipo de carne.