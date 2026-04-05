Resumen

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Nelly Rossinelli nos enseña a hacer croquetas de atún con la sartén de la colección de "El Comercio".
Nelly Rossinelli nos enseña a hacer croquetas de atún con la sartén de la colección de "El Comercio".
Por Redacción EC

Hay días en los que se necesita una receta rápida para salir del apuro: poco tiempo para cocinar y mucha hambre o una visita sorpresa de amigos y familiares. Es por ello que en esta ocasión, les traemos una receta con los tips de Nelly Rossinelli para estos momentos. Además, esta receta ha sido hecha con la sartén que forma parte de la colección de ollas, sartenes y tapas de “El Comercio”.

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Ruta de chifas por la Avenida Aviación. (Fuente: Provecho)

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