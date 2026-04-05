Hay días en los que se necesita una receta rápida para salir del apuro: poco tiempo para cocinar y mucha hambre o una visita sorpresa de amigos y familiares. Es por ello que en esta ocasión, les traemos una receta con los tips de Nelly Rossinelli para estos momentos. Además, esta receta ha sido hecha con la sartén que forma parte de la colección de ollas, sartenes y tapas de “El Comercio”.

“El Comercio” cuenta con una exclusiva colección de ollas y sartenes de alta calidad que está a la venta en nuestro sitio web oficial de Coleccionables.

En el recetario “Delicias con estilo”, que parte de la entrega de esta colección, la estrella de TV nos enseña a preparar este delicioso plato.

Aquí te dejamos con el paso a paso en la que la querida Nelly Rossinelli preparar croquetas de atún.

Receta de pachamanca de Nelly Rossinelli

Porciones: 8

Tiempo: 20 minutos

Dificultad: Fácil

Ingredientes :

3 cdas. de mantequilla

6 cdas. de harina sin preparar

2 tazas de leche

2 tazas de atún cocido y

desmenuzado

1 cda. de queso parmesano

rallado

3 huevos

1 taza de pan molido

1 1/2 tazas de aceite

Sal y pimienta

Preparación:

Nada como esa satisfacción que viene después de dar la primera mordida a la croqueta de atún que acabas de hacer y descubrir que te ha salido exquisita. El crocante, la textura, los sabores… Imposible no compartirlas con quienes más queremos.

Paso 1: Vamos a calentar la mantequilla en una sartén a fuego medio hasta derretirla. Sobre esa base, cocinamos la harina y echamos la leche, siempre removiendo la

mezcla sin parar para que no se espese. ¡Hora de ejercitar esos bracitos!

Paso 2: Luego de sazonar la mezcla con sal y pimienta, dejamos enfriar para agregar el atún desmenuzado y el queso. Después, agregamos los huevos batidos y dejamos reposar.

Paso 3: Cuando la mezcla tome consistencia, damos forma a varias croquetas y las pasamos por pan molido para el respectivo crocantito.

Paso 4: Finalmente, calentamos el aceite en una sartén a fuego medio y freímos las croquetas por tandas de cinco minutos.

Paso 5: ¡Acompáñalas con la guarnición que más te guste!

Tips de cocina de Nelly Rossinelli

Cuando mezcles la preparación de mantequilla, harina y leche en la sartén, recuerda que es conveniente usar utensilios de madera para no rayarla.

Sobre la colección

La colección de ollas y sartenes “Aromas y sabores peruanos” con Nelly Rossineli constará de 9 entregas. Podrás comprar la colección sin necesidad de cupones en tu quiosco favorito o a través de la web https://coleccioneselcomercio.pe/ El precio de lanzamiento será de 39,90 soles cada entrega.

La colección de 9 entregas incluye 3 ollas y 3 sartenes y sus respectivas tapas con interior marmolado antiadherente y un espesor de 2mm, además tienen un fondo difusor al calor que permite una mejor distribución del calor. Incluye 3 tapas de vidrio transparente de 3.8mm que permite ver los alimentos mientras se cocina.

Estas son algunas características imperdibles de los productos:

Mango soft touch simil madera (baquelita).

Aluminio Australiano 2mm.

Libre de PFOA.

Exterior resistente a altas temperaturas.

Base con distribución uniforme de calor.

Interior marmolado antiadherente.

Tapa de vidrio templado.

3.8mm espesor de tapas.

Colección premium.

Es una excelente línea de cocina con revestimiento.

Podrás usar la colección con este tipo de cocinas:

Halógena

Eléctrica

Gas

Cerámica

Ya lo sabes, ¡renueva tu batería de cocina con esta colección! ¡No te lo pierdas!