Cercado de Lima: extorsionadores asesinan a chofer de combi frente a sus hijos

Resumen
Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
No tienen piedad. A la altura de la cuadra 13 de la avenida Morales Duárez, en el Cercado de Lima, extorsionadores asesinaron a balazos a un chofer de combi mientras realizaba su ruta diaria, al promediar las 11 de la noche de ayer, lunes 16 de febrero.
TE PUEDE INTERESAR
- Lima convive con seis tipos de rompemuelles fuera de norma: una trampa diaria que no ayuda a cumplir su función
- “Mientras pueda caminar, iré a votar”: Más de 8.000 centenarios podrán votar en las elecciones generales del 2026
- Cierran Agua Dulce: así pasaron el domingo bañistas en playas Sombrillas, Yuyos y Pescadores | FOTOS
- Extorsión y asesinato al transporte: empresas paran servicios en apoyo a ‘El Rápido’
- Año Nuevo Chino 2026: la fascinante historia de la calle Capón, el epicentro del barrio chino en Lima