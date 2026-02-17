Cercado de Lima: extorsionadores asesinan a chofer de combi frente a sus hijos

No tienen piedad. A la altura de la cuadra 13 de la avenida Morales Duárez, en el Cercado de Lima, extorsionadores asesinaron a balazos a un chofer de combi mientras realizaba su ruta diaria, al promediar las 11 de la noche de ayer, lunes 16 de febrero.

Testigos indicaron que dos sujetos a bordo de una motocicleta llegaron y abrieron fuego contra el conductor, que estaba acompañado de dos de sus menores hijos al momento de ser victimado.

Según RPP, el asesinado responde al nombre de Misael Romero Muñoz (30), padre de tres menores. Él tenía ya varios años trabajando en este sector que nuevamente se ve afectado por bandas criminales.

Al lugar llegaron agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) quienes cercaron la zona para no contaminar las evidencias. Peritos de Criminalística encontraron hasta cinco casquillos de bala.

Cabe señalar que la unidad atacada ofrecía el servicio de transporte informal desde la Plaza Unión hasta la avenida Mayolo. Desde el año pasado, los trabajadores de este rubro han sido víctimas de constantes ataques.





Los delincuentes dejaron una carta extorsiva a nombre de “La Federación”, amenazando que continuarán los atentados si los conductores no obedecen sus órdenes.

Chofer de ‘El Rápido’ fue asesinado

El pasado sábado 14 de febrero, un conductor de la empresa JC (asociada a ‘El Rápido’) fue asesinado a balazos y a quema ropa dentro su unidad en ruta. El hecho ocurrió en plena avenida 12 de octubre, en el distrito de San Martín de Porres.

Tras el crimen, varias empresas de transporte (siete en total) realizaron un paro exigiendo al Gobierno de José Jerí medidas de seguridad más drásticas.