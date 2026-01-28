PNP confirma a El Comercio que red de falsos colectiveros sigue detenida y espera decisión de la Fiscalía

La red de delincuentes que se hacían por colectiveros para asaltar a sus pasajeros permanece detenida, tras haber sido capturada por la Policía Nacional del Perú (PNP) el último miércoles en el distrito de Santiago de Surco. Así lo confirmó a El Comercio la División de Prevención e Investigación de Robo de Vehículos (Diprove), que precisó que los implicados continúan bajo custodia policial mientras se espera un pronunciamiento del Ministerio Público.

De acuerdo con las investigaciones, cada uno de los integrantes cumplía un rol específico dentro del vehículo; uno actuaba como conductor, otro como supuesto cobrador y otra se hacía pasar por una acompañante en el asiento del copiloto, con el fin de generar confianza entre los pasajeros. Sin embargo, todo formaba parte de una fachada para cometer delitos.

Los intervenidos fueron identificados como José López Aparco (22), con antecedentes por secuestro con arma de fuego; Denis Castillo García (36), con registro por conducir en estado de ebriedad; y Brisa Contreras (24), con antecedentes por fraude informático.

Se trataría de una banda criminal organizada, con roles claramente definidos para la comisión de secuestros exprés. Foto: Captura Latina Noticias.

En declaraciones exclusivas a este Diario, la Diprove informó que los tres detenidos permanecen en sus instalaciones desde el miércoles 21 de enero y que, tras las diligencias correspondientes, se dictó una detención preliminar por siete días . “Cuando esta detención preliminar se cumpla, el miércoles 28 de enero, los detenidos serán puestos a disposición de la Cuarta Fiscalía Penal Corporativa de Surco y Barranco, específicamente del segundo despacho ”, indicó la unidad policial.

Será la Fiscalía la que determine si se solicita prisión preventiva o si los investigados afrontarán el proceso en libertad. “Con relación a la prisión preventiva, corresponde al Ministerio Público realizar el pedido”, precisaron.

Asimismo, la Diprove señaló que este martes 27 de enero, en un trabajo conjunto con personal de la Depincri La Molina–San Borja y la Fiscalía a cargo del caso, se llevó a cabo la diligencia de reconocimiento de los detenidos por parte de las víctimas , quienes denunciaron haber sido secuestradas y asaltadas bajo la modalidad de falso taxi colectivero.

- Así fue su captura -

La intervención se produjo el miércoles 21 de enero, durante un patrullaje de la Diprove en Santiago de Surco, liderado por el coronel Marco Aybar. Los agentes detectaron un vehículo estacionado con lunas polarizadas, lo que levantó sospechas.

La Policía halló dos armas de fuego en poder de los detenidos. Foto: Captura Latina Noticias.

Al inspeccionar el automóvil, los efectivos encontraron a personas retenidas junto a los tres sospechosos, evitando así que el delito se consumara. Durante la intervención, la Policía halló dos armas de fuego en poder de los detenidos.

Según la PNP, se trataría de una banda criminal organizada, con roles claramente definidos para la comisión de secuestros exprés y delitos informáticos . El caso fue puesto en conocimiento del Ministerio Público, que continuará con las investigaciones para determinar las responsabilidades penales correspondientes.

Este Diario se comunicó con la Fiscalía de Lima Centro, a cargo del caso, para trasladar la preocupación de las víctimas ante una eventual liberación de los detenidos; sin embargo, pese a los reiterados intentos, no se obtuvo respuesta.