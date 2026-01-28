Escuchar
(2 min)
La Diprove informó que los tres detenidos permanecen en sus instalaciones desde el miércoles 21 de enero.

La Diprove informó que los tres detenidos permanecen en sus instalaciones desde el miércoles 21 de enero.

00:0000:00
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

La red de delincuentes que se hacían por colectiveros para asaltar a sus pasajeros permanece detenida, tras haber sido capturada por la Policía Nacional del Perú (PNP) el último miércoles en el distrito de Santiago de Surco. Así lo confirmó a El Comercio la División de Prevención e Investigación de Robo de Vehículos (Diprove), que precisó que los implicados continúan bajo custodia policial mientras se espera un pronunciamiento del Ministerio Público.

VIDEO RECOMENDADO

Hay cooperativas financieras confiables, hay otras que están en la mira por operaciones sospechosas, y hay un tercer grupo de cooperativas que han sido creadas exclusivamente para estafar a sus socios: les quitan todo el dinero hasta asegurarse de que no siquiera puedan pagarle a un abogado. Episodio 11 del microprograma #pasaenlacalle de El Comercio conducido por el periodista Juan Pablo León

TE PUEDE INTERESAR

EN VIVO | Erick Moreno, alias ‘El Monstruo’, ya se encuentra en Perú tras ser extraditado de Paraguay
Policiales

EN VIVO | Erick Moreno, alias ‘El Monstruo’, ya se encuentra en Perú tras ser extraditado de Paraguay

PNP confirma a El Comercio que red de falsos colectiveros sigue detenida y espera decisión de la Fiscalía
Lima

PNP confirma a El Comercio que red de falsos colectiveros sigue detenida y espera decisión de la Fiscalía

‘El Monstruo’: jefe de Interpol señala que extradición fue “sin incidentes”
Lima

‘El Monstruo’: jefe de Interpol señala que extradición fue “sin incidentes”

Mitsubishi apuesta por la seguridad vial sumándose a la campaña de papeletas ciudadanas
Lima

Mitsubishi apuesta por la seguridad vial sumándose a la campaña de papeletas ciudadanas