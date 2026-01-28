Metropolitano ampliará su servicio hacia las playas de Ancón desde este 31 de enero

Las playas del balneario de Ancón reciben a cientos de peruanos (Foto: Anthony Niño de Guzmán/@photo.gec)
Por

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) anunció la implementación de una nueva ruta del Metropolitano que, a partir de este sábado 31 de enero, ampliará su cobertura hacia el balneario de Ancón, con el objetivo de tender el incremento de la demanda de pasajeros durante la temporada de verano.

