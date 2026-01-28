Metropolitano ampliará su servicio hacia las playas de Ancón desde este 31 de enero

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) anunció la implementación de una nueva ruta del Metropolitano que, a partir de este sábado 31 de enero, ampliará su cobertura hacia el balneario de Ancón, con el objetivo de tender el incremento de la demanda de pasajeros durante la temporada de verano.

La medida forma parte del servicio especial Playero y se brindará a través de buses alimentadores, que operarán solo los sábados y domingos, días en los que se registra una mayor afluencia de personas que se desplazan hacia las playas del litoral limeño.

Según la información difundida por la entidad, la ruta contará con una tarifa única de S/ 6.00 . Asimismo, se han establecido horarios diferenciados para los recorridos de ida y retorno.

En el trayecto de ida, el servicio partirá desde la estación Chimpu Ocllo del Metropolitano, ubicada en el distrito limeño de Carabayllo, entre las 11:00 a. m. y la 1:30 p. m.. El recorrido continuará por la avenida Chillón Trapiche y luego se incorporará a la Panamericana Norte. Durante este trayecto, los buses realizarán paradas en Los Incas, Prolima, Tottus, Club Chacas, Club de Tiro, playa Miramar y playa Las Conchitas.

Horarios de ruta playera del Metropolitano. Fuente: ATU

En el sentido de retorno, las unidades saldrán desde la playa Las Conchitas entre las 4:00 p. m. y las 6:30 p. m., manteniendo el mismo circuito de paraderos, con excepción del paradero Tottus, que será reemplazado por el paradero Norteño, ubicado unos metros antes.

Ruta playera del Metropolitano. Fuente: ATU

El anuncio del nuevo servicio fue realizado a través de las redes sociales oficiales de la ATU, alcanzando buenos comentarios de parte de los usuarios.