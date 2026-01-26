Actualmente, son millones de limeños que se trasladan a diario en el transporte público, enfrentando problemas como la congestión, la informalidad y la inseguridad ciudadana. No obstante, entre las principales alternativas que utilizan los usuarios está el Metropolitano, el tren eléctrico, los corredores complementarios y más, con el objetivo de llegar a su destino de manera segura y rápida. En ese contexto, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) anunció un novedoso proyecto que promete descongestionar una de las principales vías de la capital: la avenida Arequipa. Se trata de una reorganización vial que busca reducir el tiempo de recorrido del Corredor Azul, lo que beneficiará a miles de personas diariamente. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿CÓMO SERÁ LA VÍA EXCLUSIVA QUE IMPLEMENTARÁ ATU PARA EL CORREDOR AZUL EN LA AVENIDA AREQUIPA?

Todos los días, son más de 60 mil personas que utilizan el Corredor Azul para llegar a sus destinos. Sin embargo, estos se enfrentan a serios problemas de tráfico causados precisamente por los vehículos particulares o informales. De esta manera, desde la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao presentaron una novedosa iniciativa que modifica el tránsito de la avenida Arequipa y sus 54 cuadras. Es decir, la implementación de un corredor bidireccional (ruta sur-norte) exclusivamente para el transporte público formal. Por su parte, el vocero de la ATU, Daniel Gonzales, indicó que con esta medida los usuarios podrán llegar de Miraflores hacia el Centro de Lima en 30 minutos (antes 75 minutos).

Eso no es todo, las acciones previstas para la ejecución del proyecto se centrarán en la señalización, la adecuación de paraderos y ajustes en la semaforización de la vía. Por ello, el número de paraderos se reducirá de 45 a 25 en ambos sentidos, entre 13 y 14 por cada uno, con el objetivo de agilizar el tránsito. En cuanto a una segunda etapa de la iniciativa se espera que se extienda hasta la av. Aramburú y la tercera hasta la av. José Pardo, en el Óvalo de Miraflores. Si bien se trata de plazos estimados, se prevé que este nuevo carril exclusivo quede culminado entre agosto y setiembre de 2026.

“Tenemos 60 000 usuarios al día que emplean el Corredor Azul. Actualmente, el tiempo de recorrido que se da en toda la avenida de Arequipa, en hora en hora punta, es de 1 hora y 15 minutos (75 minutos). Teniendo una vía exclusiva para el Corredor Azul podremos transitar en apenas 30 minutos a lo largo de todo el eje. Este proyecto lo estamos dividiendo en tres etapas. La primera etapa va desde 9 de diciembre o Paseo Colón, incluye la Avenida Garcilaso de la Vega hasta la calle Manuel Bañon, cruzando el Puente Villarán (sobre el que se asienta la avenida Javier Prado). Esta etapa arrancaría entre mayo y junio”, explicó el representante de la ATU.

“Ni bien terminemos la primera etapa del proyecto se arrancará con la marcha blanca porque obviamente los usuarios y todo el sistema debe adecuarse a la nueva configuración de la vía. Cuando se concluya la segunda etapa, se iniciaría también su programa de marcha blanca. Cuando se termine la tercera etapa, se iniciará la operación general”, agregó para la Agencia Andina.

¿CÓMO OBSERVAR EN VIVO EL ESTADO DEL TRÁNSITO VEHICULAR EN LA PANAMERICANA SUR?

En el marco del Plan Verano 2026, la Municipalidad de Lima, en coordinación con la Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos (EMAPE), puso a disposición de la ciudadanía una importante herramienta digital exclusivamente para los conductores y ciudadanos, que permite observar en tiempo real el estado del tránsito vehicular en la Panamericana Sur, vía que es utilizada en esta temporada por los bañistas y turistas. Esto permitirá que las personas tomen mejores decisiones previo a iniciar con algún viaje o desplazamiento hacia otra zona.

De esta manera, la comuna limeña habilitó su canal oficial de YouTube (LINK), al que se puede acceder desde cualquier dispositivo con conexión a internet, para observar, a través de cámaras de seguridad desde el Centro de Control de Villa, el tráfico en diversos puntos de la vía, desde el sector de Atocongo hasta la playa Santa María. Asimismo, el municipio, junto a la empresa de telefonía Claro, está emitiendo de manera masiva dicho enlace a través de mensajes de texto para facilitar a la población a acceder a la transmisión, según la plataforma del Estado.