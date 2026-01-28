Escuchar
(2 min)
Durante la temporada de carnaval, Cajamarca se prepara para recibir a miles de visitantes. Foto: Composición / Internet.

Durante la temporada de carnaval, Cajamarca se prepara para recibir a miles de visitantes. Foto: Composición / Internet.

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Durante la temporada de carnaval, Cajamarca se prepara para recibir a miles de visitantes. Foto: Composición / Internet.
Durante la temporada de carnaval, Cajamarca se prepara para recibir a miles de visitantes. Foto: Composición / Internet.
Por Redacción EC

Durante febrero, el Carnaval de Cajamarca se vive en las calles y barrios de la ciudad, donde las comparsas recorren distintos puntos y las yunzas reúnen a familias, vecinos y visitantes. La celebración se extiende a lo largo de varias semanas y convierte a Cajamarca en uno de los principales destinos de turismo interno del norte del país.

Cajamarca se prepara para su carnaval y un fuerte movimiento turístico en febrero
Perú

Cajamarca se prepara para su carnaval y un fuerte movimiento turístico en febrero

Así se vive la marcha blanca de desvíos por construcción de vía rápida Javier Prado | FOTOS
Lima

Así se vive la marcha blanca de desvíos por construcción de vía rápida Javier Prado | FOTOS

IGP-Último temblor en Perú HOY, 28 de enero: Sismos reportados, lugar, magnitud y más
Perú

IGP-Último temblor en Perú HOY, 28 de enero: Sismos reportados, lugar, magnitud y más

Lluvias en Perú EN VIVO: últimas noticias de las emergencias climáticas que ocurren en regiones del país
Perú

Lluvias en Perú EN VIVO: últimas noticias de las emergencias climáticas que ocurren en regiones del país