Cajamarca se prepara para su carnaval y un fuerte movimiento turístico en febrero

Durante febrero, el Carnaval de Cajamarca se vive en las calles y barrios de la ciudad, donde las comparsas recorren distintos puntos y las yunzas reúnen a familias, vecinos y visitantes. La celebración se extiende a lo largo de varias semanas y convierte a Cajamarca en uno de los principales destinos de turismo interno del norte del país.

Durante la temporada de carnaval, Cajamarca se prepara para recibir a miles de visitantes. Para la edición 2026, los alojamientos de la región están habilitados para atender a más de 80.000 turistas, según estimaciones del sector turístico regional, lo que confirma la importancia de esta festividad como uno de los principales motores del turismo en el norte andino.

“Las festividades tradicionales generan un movimiento importante dentro del país y el Carnaval de Cajamarca es un claro ejemplo. Nuestro objetivo es facilitar el acceso a destinos con identidad y legado cultural”, comentó Paola Carrizales, gerente comercial de Movil Bus.

Más allá de las celebraciones del carnaval, muchos visitantes aprovechan su estadía para recorrer atractivos culturales y espacios naturales del entorno, lo que permite extender el viaje y diversificar la experiencia.

Si piensas disfrutar de los carnavales, aprovecha tu viaje y no te olvides de visitar estas atracciones: