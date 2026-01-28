Cajamarca se prepara para su carnaval y un fuerte movimiento turístico en febrero

Durante febrero, el Carnaval de Cajamarca se vive en las calles y barrios de la ciudad, donde las comparsas recorren distintos puntos y las yunzas reúnen a familias, vecinos y visitantes. La celebración se extiende a lo largo de varias semanas y convierte a Cajamarca en uno de los principales destinos de turismo interno del norte del país.
Durante la temporada de carnaval, Cajamarca se prepara para recibir a miles de visitantes. Para la edición 2026, los alojamientos de la región están habilitados para atender a más de 80.000 turistas, según estimaciones del sector turístico regional, lo que confirma la importancia de esta festividad como uno de los principales motores del turismo en el norte andino.
“Las festividades tradicionales generan un movimiento importante dentro del país y el Carnaval de Cajamarca es un claro ejemplo. Nuestro objetivo es facilitar el acceso a destinos con identidad y legado cultural”, comentó Paola Carrizales, gerente comercial de Movil Bus.
Más allá de las celebraciones del carnaval, muchos visitantes aprovechan su estadía para recorrer atractivos culturales y espacios naturales del entorno, lo que permite extender el viaje y diversificar la experiencia.
Si piensas disfrutar de los carnavales, aprovecha tu viaje y no te olvides de visitar estas atracciones:
- Baños del Inca: a pocos minutos del centro de la ciudad, este complejo termal de origen prehispánico permite a sus visitantes hacer una pausa entre actividades del carnaval. Sus aguas minerales, que superan los 70 °C, son uno de los planes más buscados para cerrar el día y recuperar energías.
- Cumbemayo: ubicado a unos 20 kilómetros de Cajamarca, es una de las excursiones más frecuentes para quienes extienden su estadía. El recorrido combina caminatas entre formaciones rocosas y la visita a antiguos canales hidráulicos tallados en piedra, considerados una de las obras de ingeniería más antiguas de la región.
- Granja Porcón: una opción para salir de la ciudad y conocer una experiencia de turismo rural comunitario. El recorrido permite caminar por bosques reforestados, observar aves y participar en tareas del día a día de la comunidad y conocer de cerca su forma de vida rural.