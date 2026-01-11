Un perrito quedó atrapado este domingo 11 de enero en un acantilado de la Costa Verde, en el distrito de Barranco, luego de intentar descender por una zona de alto riesgo. El hecho fue registrado por el equipo fotográfico de El Comercio durante un recorrido por el lugar.

En las imágenes se observa al animal inmovilizado entre una malla de seguridad colocada en el acantilado. El perrito luce delgado y en aparente estado de abandono, sin posibilidad de avanzar ni retroceder debido a la pendiente y a la estructura metálica.

Hasta el momento no se cuenta con información oficial sobre cómo llegó a esa zona ni si se ha dispuesto una acción concreta para ponerlo a salvo. Tampoco se ha confirmado su estado de salud.

La presencia del animal en ese punto generó preocupación entre transeúntes que circulaban por la Costa Verde, quienes advirtieron el peligro que representa permanecer atrapado en una zona de difícil acceso y expuesta a desprendimientos. El caso continúa en desarrollo.