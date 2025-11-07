Desde junio de 2025, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) inició con el ‘Proceso General Extraordinario de Cambio de Placas’ dirigido exclusivamente para vehículos particulares obtenidos antes del 1 de enero de 2010 que hasta la fecha transitan con placas antiguas de color amarillo, azul o crema. Sin embargo, en caso de incumplir con lo establecido, la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran) considerará a estos autos como si no tuviera identificación. Así, la disposición, oficializada a través de una Resolución Ministerial, tiene como propósito modernizar la identificación vehicular y optimizar los mecanismos de control y fiscalización. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿QUÉ TIPO DE VEHÍCULOS DEBEN HACER UN CAMBIO DE PLACA, SEGÚN MTC?

A través de la Resolución Ministerial n.° 256-2025-MTC/01.02, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) dispuso que los vehículos particulares inscritos en la Sunarp antes del 2010, de categoría M1 (sedán, station wagon, hatchback y SUV), así como aquellos sin categoría, pero con clase registrada, deberán cambiar obligatoriamente sus placas. No obstante, al no realizar el cambio en el plazo establecido, este podría tener ciertas sanciones por las autoridades y restricciones al ser considerado como un vehículo sin Placa Única Nacional de Rodaje válida. De esta manera, el proceso se realizará de forma escalonada, según el último dígito de la placa actual, y se extenderá hasta noviembre de 2027:

Placas terminadas en “0” : junio, julio y agosto de 2025

: junio, julio y agosto de 2025 Placas terminadas en “1” : septiembre, octubre y noviembre de 2025

: septiembre, octubre y noviembre de 2025 Placas terminadas en “2” : diciembre de 2025, enero y febrero de 2026

: diciembre de 2025, enero y febrero de 2026 Placas terminadas en “3” : marzo, abril y mayo de 2026

: marzo, abril y mayo de 2026 Placas terminadas en “4” : junio, julio y agosto de 2026

: junio, julio y agosto de 2026 Placas terminadas en “5” : septiembre, octubre y noviembre de 2026

: septiembre, octubre y noviembre de 2026 Placas terminadas en “6” : diciembre de 2026, enero y febrero de 2027

: diciembre de 2026, enero y febrero de 2027 Placas terminadas en “7” : marzo, abril y mayo de 2027

: marzo, abril y mayo de 2027 Placas terminadas en “8” : junio, julio y agosto de 2027

: junio, julio y agosto de 2027 Placas terminadas en “9”: septiembre, octubre y noviembre de 2027.

¿CÓMO CAMBIAR LA PLACA POR INTERNET?

Deberás tramitar en Sunarp tu nueva Placa de Rodaje, para la asignación del nuevo número de matrícula y obtener tu nueva Tarjeta de Identificación Vehicular (TIV o TIVE) Luego, deberás solicitar a la Asociación Automotriz del Perú la fabricación de tu nueva Placa de Rodaje a través de los tres canales de atención disponibles:

Por internet a través de www.placas.pe.

Llamando al call center 640-3636.

Acercándote de manera presencial a los 42 puntos de atención a nivel nacional.

Realizar el pago correspondiente en los bancos afiliados al sistema. Recoger la placa en el punto de entrega solicitado (42 puntos de entrega a nivel nacional) entregando la placa anterior.

