El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) evalúa la creación de un nuevo bono habitacional para jóvenes recién egresados que ya perciben ingresos y se encuentran en condiciones de adquirir su primera vivienda, informó el titular del sector, Wilder Sifuentes.

Explicó que se busca ofrecer una alternativa con metrajes y condiciones adecuadas para que este grupo inicie su desarrollo personal y profesional.

“Trabajamos también en la posibilidad de tener un bono para los estudiantes recién egresados que reciban ingresos y puedan tener una vivienda”, señaló el ministro durante una actividad oficial.

Sifuentes indicó que la iniciativa responde a la visión del Gobierno orientada a impulsar oportunidades para las nuevas generaciones. “Recordemos que el presidente de la República, José Jerí, tiene una visión para el futuro, para las generaciones que van a brindar el desarrollo sostenible en la población”, afirmó.

El ministro agregó que el sector continúa evaluando los alcances y requisitos que tendría este eventual bono, el cual se integraría a los programas habitacionales ya vigentes. Recordó que el país mantiene una brecha de más de 1.5 millones de viviendas.

“Ese sueño nos compromete a todos: al sector privado, a las entidades financieras, a los gobiernos locales y, por supuesto, al Ministerio de Vivienda. Todos debemos seguir trabajando con una misma misión, reducir el déficit habitacional”, manifestó.

Sifuentes sostuvo que el acceso a una vivienda digna no puede depender únicamente del esfuerzo individual y reiteró que se han reforzado los programas Techo Propio y Crédito MiVivienda para ampliar las opciones disponibles.