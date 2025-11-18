La Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso aprobó este martes un dictamen que establece normas para permitir el ingreso de agua y alimentos para consumo personal en los conciertos. La medida —sustentada en los proyectos de ley 7887/2023-CR, 12963/2025-CR y 13062/2025-CR— obtuvo 8 votos a favor y 5 en contra, y apunta a corregir prácticas comerciales consideradas abusivas dentro de los recintos.

De acuerdo con la presidenta de la comisión, Katy Ugarte, la iniciativa busca restablecer “el equilibrio entre consumidores y organizadores”, evitando que los asistentes sean obligados a adquirir productos dentro de los locales “a precios desproporcionados o sin alternativas razonables”.

Newsletter exclusivo para suscriptores Maro Villalobos te revela antes que nadie las claves del mundo económico y empresarial, cada sábado.

La propuesta, según el dictamen, fomenta la competencia, evita posiciones de dominio dentro de los eventos y mantiene la posibilidad de que los organizadores sigan obteniendo ingresos por la venta interna de alimentos y bebidas, pero “en un entorno de competencia abierta”, lo que incentivaría mejores precios, calidad e innovación.

Sin embargo, el debate dividió a la comisión. La congresista Adriana Tudela sostuvo que la medida “atenta contra la libertad de empresa y la libertad de contratación”, y que podría terminar elevando el precio final para los consumidores, además de requerir precisiones conceptuales.

Impacto en la regulación y en el rol del Indecopi

Un punto central del dictamen es el fortalecimiento del Indecopi como autoridad en protección al consumidor. El documento le otorga una norma expresa que clarifica su competencia fiscalizadora, lo que le permitirá actuar de manera preventiva, reduciendo costos de litigio y de procesos sancionadores.

Con ello, Indecopi tendría un marco más claro para evaluar prácticas comerciales en conciertos y grandes eventos, un mercado que ha crecido significativamente en los últimos años y que concentra fuertes ingresos por venta de bebidas y alimentos.