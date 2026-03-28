Los elevados precios de los metales impulsan las ganancias y utilidades de los productores mineros y, junto con ello, su interés por llevar a buen puerto sus proyectos.

Es el caso de Southern Copper Corporation (SCC), minera mexicana que dio a conocer ayer los avances en la construcción de su proyecto bandera, Tía María (Arequipa), iniciativa de US$1.800 millones que “representa una inversión histórica para la región de Arequipa y el Perú”, manifestó en su Memoria Anual del 2025.

“Cuando comience a operar en 2027, Tía María proporcionará 764 puestos de trabajo directos y casi 5.900 indirectos, lo que demuestra el compromiso de SCC con el crecimiento sostenible y el desarrollo regional a largo plazo”, señaló.

La empresa indicó que el proyecto cerró el 2025 con un 24% de avance y una inversión comprometida de US$800 millones, de un total de US$1.800 millones estimados para su construcción.

Principales labores realizadas durante el 2025, dijo, fueron la construcción de los caminos de acceso y el campamento temporal de los contratistas, así como los trabajos de “movimiento de tierras a gran escala” en el yacimiento La Tapada y el área destinada a la planta de generación eléctrica.

“Las obras de cimentación están actualmente en marcha y la línea de transmisión se está construyendo”, indicó.

Tía María producirá un promedio de 120 mil toneladas anuales de cobre en cátodos (láminas). (Foto: GEC)

Añadió que los próximos esfuerzos se centrarán en el desarrollo de los componentes principales y secundarios de las áreas seca y húmeda del proyecto.

La empresa estima que Tía María podría generar, con los precios actuales del cobre, un total de US$20.200 millones en exportaciones y US$4.600 millones en impuestos y regalías durante sus primeros 20 años de funcionamiento.

ESTRATEGIA SOCIAL

Southern Copper explicó que, para poder desarrollar el proyecto, ha implementado una nueva estrategia social integral que “empodera a las comunidades y genera valor compartido”.

Un pilar de esta estrategia es el “modelo estructurado y replicable de desarrollo de proveedores locales en Tía María”, el cual desarrolla en colaboración con la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa (“CCIA”).

Detalló que dicho modelo ha permitido evaluar a 168 empresas locales y fortalecer a 103, facilitando la integración de estas en la cadena de valor del proyecto.

De esta manera, expresó, “los contratos adjudicados a proveedores locales aumentaron de 99 a 159 y el valor contratado aumentó de US$4,1 millones a US$13,3 millones”.

Southern asegura haber ganado la buena voluntad de los pobladores del valle del Tambo con programas sociales y tecnológicos, y la inclusión de empresas locales en la cadena de valor de la futura mina.

Agregó que también viene impulsando la competitividad de la agricultura en el valle del Tambo a través del programa Tecnología para la Agricultura, el cual “ha beneficiado directamente al 53% de las familias del valle, reducido los costos de producción en un 20%”.

La empresa también se ha comprometido a cubrir los 5.000 empleos que, se estima, se requerirán durante la fase de construcción de Tía María, con pobladores de la provincia de Islay.

Tía María producirá 120 mil toneladas anuales de cátodos (laminas) de cobre con tecnología ESDE, que no genera relaves.

Southern reportó un récord histórico de ventas (US$13.420 millones) y utilidades (US$4.300 millones) en el 2025 gracias a los elevados precios del cobre, la plata y el molibdeno.

Prevé una inversión de US$10.300 millones en el Perú por los próximos diez años.