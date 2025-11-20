Sky Airline firmó un acuerdo interlineal con Lufthansa y Swiss, reconocidas aerolíneas europeas que forman parte del Lufthansa Group. El convenio busca atraer más turistas de Europa a la región y facilitar los viajes de ida y vuelta desde Perú o Chile.

Las aerolíneas, con hubs en Frankfurt, Múnich, Zúrich y Ginebra, integrarán a Sky a su red, reconocida como una de las más robustas del mundo.

“Con esta nueva alianza, reforzamos nuestro propósito de poner el cielo al alcance de todos, ofreciendo más opciones de conexión para pasajeros que vengan de mercados donde SKY no opera de forma directa. Además, nos permite facilitar que más viajeros europeos accedan de manera sencilla y conveniente a nuestra red en Perú y Chile, así como otros países en la región. Gracias a esta integración, ampliamos nuestras oportunidades de conectividad e impulsamos el desarrollo turístico en los países en los que operamos”, señaló Julio Solar, gerente de Rutas y Alianzas de Sky.

Esta alianza permitirá que los pasajeros de Lufthansa y Swiss que arriben a Sao Paulo, Río de Janeiro o Buenos Aires podrán conectar fácilmente con Sky hacia Lima o Santiago, con un proceso de compra único y simple, y desde allí acceder a más de 30 destinos dentro de la red de Sky en Perú y Chile, incluyendo ciudades como Cusco, Arequipa, Trujillo, así como Puerto Montt, Punta Arenas y Concepción, entre otras.

Asimismo, podrán acceder a diversos destinos internacionales operados por Sky en Sudamérica, como Montevideo, Mendoza y Salvador de Bahía.

Estos nuevos acuerdos con Lufthansa y SWISS se suman a las alianzas que Sky mantiene con United Airlines, Air Canada, TAP Air Portugal, Air France, KLM, Air Europa y Aerolíneas Argentinas, consolidando su red de conectividad internacional.