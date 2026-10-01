Cofopri entrega 248 títulos de propiedad en Cañete.
Cofopri entrega 248 títulos de propiedad en Cañete.
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La “Maratón de la Titulación” continúa en el país con la entrega de títulos de propiedad a familias e instituciones públicas. En Cañete, 248 títulos fueron entregados a ciudadanos y entidades de los distritos de San Luis y Mala, beneficiando a más de mil personas, como parte del camino emprendido por el Organismo de Formalización de la Propiedad Informal (Cofopri) para alcanzar próximamente los 20 mil títulos entregados durante la actual gestión.

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