Cofopri entrega 248 títulos de propiedad en Cañete.

La “Maratón de la Titulación” continúa en el país con la entrega de títulos de propiedad a familias e instituciones públicas. En Cañete, 248 títulos fueron entregados a ciudadanos y entidades de los distritos de San Luis y Mala, beneficiando a más de mil personas, como parte del camino emprendido por el Organismo de Formalización de la Propiedad Informal (Cofopri) para alcanzar próximamente los 20 mil títulos entregados durante la actual gestión.

En el centro poblado Santa Cruz, en el distrito de San Luis de Cañete, Cofopri entregó títulos de propiedad destinados a instituciones públicas que brindan servicios esenciales a la población.

Entre los predios formalizados se encuentra el puesto de salud Santa Cruz, así como instituciones educativas cuyos terrenos permanecían sin título pese a brindar atención a la población desde hace aproximadamente 30 años.

Uno de los momentos más significativos de la jornada se produjo en una institución educativa del nivel inicial, cuyos pequeños estudiantes recibieron junto a sus padres y maestras la entrega del título de propiedad de su colegio.

También se entregaron títulos de afectación en uso a favor de la Municipalidad Distrital de San Luis para espacios destinados a áreas verdes, actividades deportivas y otros servicios públicos.

Familias de Bujama Baja reciben sus títulos

La jornada continuó en Bujama Baja, distrito de Mala, donde familias de las zonas y diversos sectores de Cañete recibieron sus títulos de propiedad, beneficiando a más de mil personas.

Con estas entregas, la “Maratón de la Titulación” continúa llevando el proceso de formalización al territorio y acercando a las familias e instituciones públicas un documento que acredita formalmente la propiedad de sus predios.

Los 248 títulos entregados en Cañete forman parte del avance de Cofopri hacia los 20 mil títulos de propiedad entregados durante la actual gestión, con intervenciones que priorizan tanto a las familias como a los terrenos destinados a servicios públicos.

La jornada fue encabezada por la directora ejecutiva de Cofopri, Cecilia Castro Torres. “Vamos a empezar a destrabar los casos más antiguos con nuevos procedimientos y mejorando la operatividad”, señaló.