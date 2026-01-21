El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) confirma la muerte de un recluso en el penal de Trujillo, quien había sido hallado inconsciente al interior de su celda por personal de seguridad.

A través de un comunicado, informó que se trata de Walter Fernando Loyola Vásquez, quien se encontraba procesado por el presunto delito de robo agravado.

De inmediato, el interno recibió atención del personal de salud del establecimiento penitenciario, que constató la ausencia de signos vitales.

“Ante este hecho, se activaron de manera inmediata los protocolos de seguridad penitenciaria, procediéndose al aislamiento de la zona y a la comunicación correspondiente al Ministerio Público, específicamente a la Tercera Fiscalía Corporativa de Trujillo, así como a la Comisaría El Milagro, a fin de que se realicen diligencias e investigaciones conforme a ley”, acotó.

El INPE también detalló que brindará todas las facilidades y colaborará plenamente con las autoridades competentes para el esclarecimiento de los hechos.

Cabe recordar que hace 4 días el INPE también informó el fallecimiento del interno Keiber José Aguiño Aguilar (24), de nacionalidad venezolana, quien murió tras resultar gravemente herido durante un incidente registrado en el penal de Chiclayo, en la región Lambayeque.

De acuerdo con el comunicado oficial, el hecho ocurrió el viernes 16 de enero a las 12:20 horas en el pabellón 6 del Régimen Cerrado Especial, donde el recluso, quien cumplía condena por el delito de extorsión y se encontraba recluido en la celda 6, alero D, sufrió heridas de consideración durante una riña.