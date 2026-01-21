Mapfre empieza el 2026 con una nueva identidad de marca. De esta forma, la compañía renueva su imagen con el fin de mejorar su actividad en todos los mercados y unidades de negocio.

La aseguradora señala que la renovación conserva su esencia y trayectoria de más de 90 años, pero adopta una imagen más moderna y atrevida, acorde con el carácter dinámico e innovador de la empresa. Los cambios más visibles se reflejan en el color, el logotipo, la tipografía y su emblemático trébol.

La presentación de la nueva imagen de Mapfre se realizó este martes mediante el branding integral de uno de los trenes de la Línea 1 del Metro de Lima, convirtiéndolo en un soporte móvil que recorrerá diariamente la ciudad para acercar la nueva identidad visual de la marca a miles de pasajeros.

“Elegimos la Línea 1 porque es un eje de conexión diaria y diversa en la ciudad: un espacio donde la vida sucede en movimiento y donde la marca puede acompañar el trayecto de miles de personas. Esta activación refuerza nuestro mensaje de cercanía y dinamismo —una Mapfre que se adapta al ritmo de la gente— y nos permite llegar, en un mismo circuito, a públicos familiares, emprendedores y corporativos. Nuestra campaña publicitaria que presenta la nueva identidad de Mapfre lleva el lema “Vamos donde vas” y qué mejor forma de comunicarla con el tren, donde vamos donde van las personas”, declaró Juan Luis Jaureguy, director comercial de Mapfre Perú, en el evento de inauguración.

Jaureguy indicó que el rebranding refleja la transformación de Mapfre en una empresa más ágil y cercana, que mantiene su propósito de cuidar a las personas, y simboliza su evolución y compromiso de seguir acompañando a los peruanos con una mirada hacia el futuro.

Compromiso con la seguridad vial

Los valores que impulsaron esta renovación reflejan también el compromiso de la aseguradora con la seguridad vial. Por ello, SOAT Mapfre es auspiciadora de la tercera campaña consecutiva de El Comercio para denunciar ante la Sutran a los conductores que invaden de forma indebida la vía auxiliar de la Panamericana Sur. A través del WhatsApp 937-714-189 de la iniciativa #NoTePases, los ciudadanos envían decenas de videos donde se evidencia el uso incorrecto de este carril de emergencias de la carretera.

Cifras de infracciones vehiculares

En tres semanas, los usuarios han enviado más de 425 videos, donde se observa la placa de los vehículos invasores. Cada uno indicó también la fecha, hora y ubicación —con el km de la carretera y el distrito— del mal uso de la berma.​ Esta información es necesaria para poder registrar las infracciones en la plataforma web “‘Denuncias de Servicios Fiscalizados de la Sutran’

En abril del 2025, este Diario presentó mil papeletas ciudadanas a la Sutran gracias al auspicio de SOAT Mapfre y registro audiovisual que recibimos de los ciudadanos. Este verano, la meta es superar dicha cantidad.

Una marca global

La nueva marca se implementará de manera gradual en los próximos tres años en Perú y todos los países en los que está presente Mapfre de manera directa, siguiendo una estrategia que priorizará la adaptación local en cada territorio, asegurando que la nueva identidad de marca sea relevante y comprensible en todos los mercados.

La actualización se llevará a cabo en las más de 4.600 oficinas que Mapfre tiene en el mundo, en canales digitales y otros activos como las distintas sedes de la compañía. Se comenzará por los elementos que la empresa considera más estratégicos, que incluyen las oficinas centrales o la presencia online y, a continuación, se irá avanzando en el resto. La actualización de la marca abarcará otras sociedades como las unidades de negocio de reaseguro y grandes riesgos.