En el marco del 491 aniversario de la fundación de Lima, este domingo 18 de enero se desarrollará Lima Corre 10K, una carrera gratuita que convocará a la comunidad runner de todo el país, desde deportistas aficionados hasta atletas de élite, con el objetivo de celebrar a la ciudad y promover la práctica del deporte.

La competencia es organizada por la Subgerencia de Educación, Deportes, Juventudes y Recreación de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) y tendrá como punto de partida la puerta 2 del Circuito Mágico del Agua, ubicado en el jirón Madre de Dios. De acuerdo con la programación oficial, la largada está prevista para las 8:00 a. m., aunque los participantes podrán ingresar desde las 6:00 a. m.

Newsletter Buenos días Carlos Salas Abusada desglosa con rigor las noticias clave del día de lunes a viernes.

Antes del inicio de la carrera, se desarrollarán actividades previas como sesiones de calentamiento, activaciones físicas y dinámicas recreativas. Al término del recorrido, se realizará la premiación a los ganadores de esta jornada deportiva que forma parte de las celebraciones oficiales por el aniversario de la capital.

Lima Corre 10k rumbo al 491° aniversario 🏃‍♂️🏃🏻‍♀️



Este domingo, la ciudad se pone en movimiento para celebrar con deporte, energía y orgullo por nuestra ciudad.



¡Te esperamos!



👉 Link de inscripción: https://t.co/xwn333AYMk pic.twitter.com/X7XndQXqZY — Municipalidad de Lima (@MuniLima) January 13, 2026

La comuna limeña informó que la inscripción es completamente gratuita y se realiza a través del siguiente enlace. Asimismo, precisó que en esta edición solo podrán participar personas mayores de 18 años.

Como parte de las actividades conmemorativas, por la tarde se disputará el Clásico Ciudad de Lima, mientras que en horas de la noche se llevará a cabo el Concierto Gala de Lima, con el que se cerrará el programa festivo.

Cabe señalar que la tradicional Serenata a Lima, prevista para el sábado 17 de enero, fue suspendida en señal de duelo por el fallecimiento de dos trabajadores de la Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos (Emape), quienes perdieron la vida en un trágico accidente ocurrido en la Panamericana Sur.

VIDEO RECOMENDADO