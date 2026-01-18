Lima Corre 10K congregará a runners por los 491 años de la capital. (Foto: Referencial/Andina)
Redacción EC
En el marco del , este domingo 18 de enero se desarrollará , una carrera gratuita que convocará a la comunidad runner de todo el país, desde deportistas aficionados hasta atletas de élite, con el objetivo de celebrar a la ciudad y promover la práctica del deporte.

La competencia es organizada por la Subgerencia de Educación, Deportes, Juventudes y Recreación de la y tendrá como punto de partida la puerta 2 del Circuito Mágico del Agua, ubicado en el jirón Madre de Dios. De acuerdo con la programación oficial, la largada está prevista para las 8:00 a. m., aunque los participantes podrán ingresar desde las 6:00 a. m.

Antes del inicio de la carrera, se desarrollarán actividades previas como sesiones de calentamiento, activaciones físicas y dinámicas recreativas. Al término del recorrido, se realizará la premiación a los ganadores de esta jornada deportiva que forma parte de las celebraciones oficiales por el aniversario de la capital.

La comuna limeña informó que la inscripción es completamente gratuita y se realiza a través del siguiente . Asimismo, precisó que en esta edición solo podrán participar personas mayores de 18 años.

Como parte de las actividades conmemorativas, por la tarde se disputará el Clásico Ciudad de Lima, mientras que en horas de la noche se llevará a cabo el Concierto Gala de Lima, con el que se cerrará el programa festivo.

Cabe señalar que la , prevista para el sábado 17 de enero, fue suspendida en señal de duelo por el fallecimiento de dos trabajadores de la , quienes perdieron la vida en un trágico accidente ocurrido en la Panamericana Sur.

