En el marco del Día de la Madre, una fecha que reconoce a las madres como líderes de múltiples roles dentro del hogar, este se convierte en un espacio donde conviven el trabajo, la crianza y las responsabilidades diarias.

Sin embargo, pasar más tiempo en casa no siempre implica mayor seguridad. De hecho, el 41% de la población se siente inseguro en su vivienda, según el Barómetro de Seguridad de Verisure. En ese contexto, la rutina, las distracciones y la multitarea pueden generar descuidos que incrementan la vulnerabilidad del hogar.

Ante ello, Cecilia Soto, gerenta de Comunicaciones y Marca de Verisure, comparte algunas recomendaciones clave para proteger el hogar de manera simple y efectiva, sin alterar la dinámica diaria de mamá:

1. Verificar antes de abrir la puerta: Es el primer paso para todo, pero es que al recibir repartidores de delivery, técnicos o visitas inesperadas es uno de los momentos de mayor vulnerabilidad. Evitar abrir sin verificar previamente es fundamental. Herramientas como cámaras o sistemas de videoverificación permiten identificar a la persona antes de interactuar, brindando mayor control sin interrumpir la rutina ni descuidar otras actividades.

2. Automatizar la seguridad dentro de la rutina: Cuando la atención está dividida entre el trabajo, los hijos y las tareas del hogar, es fácil perder de vista ciertos detalles. Contar con sistemas que funcionen de forma automática permite mantener el hogar protegido sin supervisión constante. Hoy existen soluciones con monitoreo 24/7, sensores de movimiento y alertas en tiempo real, lo que facilita reaccionar rápidamente ante cualquier situación sospechosa, incluso si se está en otra parte de la casa.

3. Crear reglas claras con los hijos: Enseñar a los niños a no abrir la puerta a desconocidos, no brindar información personal y avisar ante cualquier situación extraña refuerza la seguridad del hogar. Estas pautas, comunicadas de forma simple, ayudan a que actúen con mayor precaución sin generar miedo. Este aprendizaje puede complementarse con herramientas que acompañen la supervisión del hogar.

4. Tener un plan de acción ante emergencias: Saber cómo actuar puede marcar la diferencia. Contar con accesos rápidos a ayuda, como botones de emergencia, contacto con centrales de monitoreo o números clave en el celular, permite reaccionar de inmediato ante cualquier incidente. Algunos sistemas incluso funcionan en situaciones donde no es posible usar el teléfono con normalidad.

5. Cuidar lo que se comparte en redes sociales: Publicar en tiempo real si se está sola en casa o fuera por periodos prolongados puede exponer más de lo que parece. Es recomendable compartir este tipo de contenido con privacidad o después de que haya ocurrido.

“Hoy la seguridad del hogar no depende solo de estar presente, sino de contar con herramientas que acompañen la rutina. Sabemos que muchas madres están haciendo varias cosas a la vez, por eso la clave está en integrar soluciones que les permitan sentirse tranquilas sin tener que estar pendientes todo el tiempo”, añade Soto.