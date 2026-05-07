La superestrella colombiana Shakira ha vuelto a paralizar las redes sociales al confirmar que será la voz principal del himno de la Copa del Mundo 2026. Junto al gigante del afrobeats, Burna Boy, la barranquillera lanzará “Dai Dai”, un tema que promete capturar la energía vibrante de la Copa del Mundo 2026, la cual se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá. La canción saldrá oficialmente el 14 de mayo.

Los detalles del lanzamiento de “Dai Dai”

El anuncio se realizó con un video desde el Estadio Maracaná, confirmando que la canción oficial será estrenada mundialmente el próximo 14 de mayo. La colaboración con Burna Boy sugiere una mezcla de ritmos latinos y africanos, buscando unir a los continentes bajo un mismo ritmo, tal como sucedió en Sudáfrica 2010.

El álbum oficial del Mundial 2026: ¿Qué otras canciones incluirá?

Aunque “Dai Dai” es el tema principal, la FIFA suele lanzar un álbum completo que integra diversos géneros y artistas globales. Se espera que este disco incluya:

Himnos regionales: Canciones interpretadas por artistas de los países anfitriones (México, EE. UU. y Canadá) que resalten la cultura norteamericana como por ejemplo “Lighter” de Jelly Roll.

Canciones interpretadas por artistas de los países anfitriones (México, EE. UU. y Canadá) que resalten la cultura norteamericana como por ejemplo “Lighter” de Jelly Roll. Colaboraciones multiculturales: Temas que mezclan el reggaetón y el pop como por ejemplo “Echo” de Daddy Yankee.

Temas que mezclan el reggaetón y el pop como por ejemplo “Echo” de Daddy Yankee. Canciones promocionales de patrocinadores: Temas secundarios que acompañarán las campañas publicitarias durante todo el mes de competencia.

El legado de Shakira en las Copas del Mundo

Shakira es la única artista que ha logrado marcar a tres generaciones distintas con temas icónicos para la FIFA. Su historial es legendario:

Hips Don’t Lie (Bamboo) - Alemania 2006: Aunque no fue la canción oficial (ese honor fue para Il Divo), Shakira se robó el show en la ceremonia de clausura con una versión especial de su éxito mundial.

Aunque no fue la canción oficial (ese honor fue para Il Divo), Shakira se robó el show en la ceremonia de clausura con una versión especial de su éxito mundial. Waka Waka (This Time for Africa) - Sudáfrica 2010: Es considerada por muchos como la mejor canción de la historia de los mundiales. Su baile y su mensaje de unidad se convirtieron en un fenómeno cultural.

Es considerada por muchos como la mejor canción de la historia de los mundiales. Su baile y su mensaje de unidad se convirtieron en un fenómeno cultural. La La La (Brazil 2014): En colaboración con Carlinhos Brown, esta canción compitió en popularidad con el himno oficial de ese año, demostrando que la presencia de la colombiana es sinónimo de éxito futbolístico.

¿Por qué “Dai Dai” es clave para el Mundial 2026?

La elección de Shakira no es casualidad. Con el Mundial expandiéndose a 48 equipos y jugándose en tres países, la FIFA busca una figura con un alcance global masivo. “Dai Dai” representa esa fusión de mercados: la influencia latina de Shakira en América y el impacto masivo de Burna Boy en el mercado anglo y africano.