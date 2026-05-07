Resumen

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La FIFA ha confirmado que Shakira será la encargada de interpretar "Dai Dai", el himno oficial de la Copa del Mundo 2026 junto al nigeriano Burna Boy. El anuncio, realizado desde el emblemático Estadio Maracaná, marca el regreso de la colombiana al evento deportivo más importante del planeta tras sus históricas participaciones en Sudáfrica y Brasil. (Foto: Shakira X)
La FIFA ha confirmado que Shakira será la encargada de interpretar "Dai Dai", el himno oficial de la Copa del Mundo 2026 junto al nigeriano Burna Boy. El anuncio, realizado desde el emblemático Estadio Maracaná, marca el regreso de la colombiana al evento deportivo más importante del planeta tras sus históricas participaciones en Sudáfrica y Brasil. (Foto: Shakira X)
Por Paolo Valdivia

La superestrella colombiana Shakira ha vuelto a paralizar las redes sociales al confirmar que será la voz principal del himno de la Copa del Mundo 2026. Junto al gigante del afrobeats, Burna Boy, la barranquillera lanzará “Dai Dai”, un tema que promete capturar la energía vibrante de la Copa del Mundo 2026, la cual se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá. La canción saldrá oficialmente el 14 de mayo.

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