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1926: Tacna para el Perú, Arica para Chile

¿Qué se comentaba en el Diario El Comercio un día como hoy hace 100 años?

    Hace 100 años
    Por

    H.L.M.

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    (Ilustración: Víctor Aguilar Rúa).
    (Ilustración: Víctor Aguilar Rúa).

    El diario “La Nación” de Buenos Aires informa desde Santiago lo siguiente: “En la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, el representante Rojas Mery expresó que había conversado con el presidente Figueroa Larraín, quien le dio a conocer la última fórmula de Chile, la cual sería Tacna para el Perú y Arica para Chile, y luego negociar con Bolivia. Chile cedería un pedazo de costa, que no sería un corredor, en el que Bolivia establecería un puerto, y para obtener comunicación terrestre con su territorio se internacionalizaría el ferrocarril de Arica a La Paz”.

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