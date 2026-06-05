1926: Tacna para el Perú, Arica para Chile

El diario “La Nación” de Buenos Aires informa desde Santiago lo siguiente: “En la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, el representante Rojas Mery expresó que había conversado con el presidente Figueroa Larraín, quien le dio a conocer la última fórmula de Chile, la cual sería Tacna para el Perú y Arica para Chile, y luego negociar con Bolivia. Chile cedería un pedazo de costa, que no sería un corredor, en el que Bolivia establecería un puerto, y para obtener comunicación terrestre con su territorio se internacionalizaría el ferrocarril de Arica a La Paz”.

El diario “La Nación” de Buenos Aires informa desde Santiago lo siguiente: “En la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, el representante Rojas Mery expresó que había conversado con el presidente Figueroa Larraín, quien le dio a conocer la última fórmula de Chile, la cual sería Tacna para el Perú y Arica para Chile, y luego negociar con Bolivia. Chile cedería un pedazo de costa, que no sería un corredor, en el que Bolivia establecería un puerto, y para obtener comunicación terrestre con su territorio se internacionalizaría el ferrocarril de Arica a La Paz”.