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El mérito no le teme a la confianza

“Es el momento de separar la confianza legítima que todo ministro necesita, del mérito que debe gobernar el resto de la estructura”.

    Nuria Esparch
    Por

    Experta en gestión pública

    icono te lo cuento
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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Cada cambio de gobierno reabre la misma pregunta: a quién nombrar. Con la transferencia en marcha, esa pregunta vuelve a la mesa de cientos de oficinas públicas. Y lo que se responda en los próximos meses definirá la calidad de la gestión de todo el quinquenio.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.