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Un Perú para el futuro, hoy

“Estas Fiestas Patrias son más que una conmemoración. Nos recuerdan que el Perú no es únicamente una herencia recibida, sino una tarea compartida”.

    Patricia Stuart
    Por

    Rectora de la Universidad de Lima

    icono te lo cuento
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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Ilustración: El Comercio
    Ilustración: El Comercio

    Cada mes de julio, la bandera vuelve a ocupar balcones y plazas, el himno acompaña ceremonias y nuestra historia reaparece en las conversaciones de los hogares y centros de trabajo. Las Fiestas Patrias nos invitan a celebrar la independencia del Perú, pero también a hacernos una pregunta indispensable: ¿qué país queremos construir juntos?

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.