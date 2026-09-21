Por Redacción EC

La Selección Peruana ya tiene rival para las semifinales de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. Luego de vencer a Panamá y asegurar el primer lugar de su grupo, la Bicolor se medirá ante Argentina por un lugar en la final del torneo.

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