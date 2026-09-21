La Selección Peruana ya tiene rival para las semifinales de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. Luego de vencer a Panamá y asegurar el primer lugar de su grupo, la Bicolor se medirá ante Argentina por un lugar en la final del torneo.

El encuentro entre Perú y Argentina se disputará este miércoles 23 de septiembre en el Estadio Marcelo Bielsa de Rosario, escenario que albergará los partidos de la fase final del fútbol masculino.

¿Cuándo juegan Perú vs. Argentina por los Juegos Suramericanos?

El partido entre Perú y Argentina se jugará este miércoles 23 de septiembre de 2026, por las semifinales del fútbol masculino de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

La programación establece que el encuentro comenzará a las 8:00 a. m. (hora peruana). En Argentina, el partido se disputará desde las 10:00 a. m.

¿Dónde jugarán Perú vs. Argentina?

La semifinal tendrá como escenario el Estadio Marcelo Bielsa, ubicado en Rosario, Argentina. El recinto del club Newell’s Old Boys será una de las sedes de la definición del torneo de fútbol masculino.

¿Qué canal transmitirá Perú vs. Argentina?

En Perú, el partido podrá seguirse por Movistar Deportes, que tiene los derechos de transmisión de los Juegos Suramericanos. La señal corresponde a los canales 3 y 703 HD de Movistar TV, de acuerdo con la programación publicada para este encuentro.

Además, existen opciones de seguimiento online para conocer las principales incidencias del encuentro y el resultado en tiempo real.

¿Cómo llega Perú a la semifinal?

La Bicolor dirigida por Thiago Kosloski llega a esta instancia después de cerrar la fase de grupos con seis puntos.

Perú inició el torneo con una derrota por 2-0 ante Colombia, pero posteriormente se recuperó con una victoria por 2-0 frente a Chile y cerró su participación en el Grupo A con un triunfo por 2-1 ante Panamá.

Los goles frente al cuadro panameño fueron anotados por Jonathan García y Gerson Castillo, resultado que permitió al conjunto nacional avanzar a las semifinales.

¿Qué necesita Perú para llegar a la final?

La Selección Peruana Sub-19 deberá superar a Argentina para clasificarse a la final de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

El ganador de la semifinal avanzará al partido por la medalla de oro, programado para el viernes 25 de septiembre. Los equipos que pierdan sus respectivas semifinales disputarán ese mismo día el encuentro por la medalla de bronce.