El Metropolitano constituye una de las principales alternativas de movilidad para los habitantes de Lima, debido a que permite recorrer diferentes zonas de la ciudad a través de un sistema de buses que circula por corredores exclusivos. Cada jornada, cientos de miles de pasajeros utilizan este servicio para llegar a sus centros de estudio, trabajos y otros destinos, pese a los desafíos relacionados con la congestión, la espera y la renovación de sus instalaciones. Dentro de este grupo también se encuentran los estudiantes, quienes tienen la posibilidad de utilizar una tarifa preferencial que reduce el costo habitual del viaje. Para acceder a este beneficio, los escolares deben contar con una tarjeta especial y cumplir determinadas condiciones establecidas por el sistema de transporte. El proceso para obtenerla requiere realizar algunas gestiones específicas y presentar la documentación correspondiente. Si estás interesado en conocer cómo acceder a este descuento, presta atención a los requisitos y pasos que debes seguir. En esta nota te explicamos los principales detalles sobre el medio pasaje para escolares.

¿Eres escolar y usas el Metropolitano? Conoce cuánto cuesta tu pasaje

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) establece que los estudiantes deben realizar el trámite de su tarjeta preferencial en compañía de uno de sus padres o de un tutor. La gestión se efectúa de manera presencial en los puntos de atención habilitados por el Metropolitano, entre ellos los terminales Naranjal y Matellini, además de las estaciones Central, Honorio Delgado y Javier Prado. Para completar el procedimiento, se debe presentar la documentación que permita acreditar tanto la identidad del menor como la del adulto responsable, junto con una constancia que demuestre su condición de estudiante. La tarjeta escolar preferencial, también conocida como Lima Pass, tiene un precio de S/4.50 cuando se solicita por primera vez. En caso de renovación, el trámite no genera ningún pago adicional, siempre que el plástico conserve buenas condiciones. Con esta tarjeta, los escolares pueden acceder a una tarifa diferenciada en determinados servicios de transporte público. A continuación, conoce cuánto deben pagar los estudiantes por utilizar el Metropolitano y los corredores complementarios.

Servicio troncal + alimentador: S/1.75

Servicio troncal: S/1.60

Alimentador de ruta larga: S/0.75

Alimentador de ruta corta: S/0.50

Corredores Rojo y Azul: S/1.17

Corredor Morado: S/1.25

¿Cuántos años se deberá esperar para que la Línea 2 del Metro de Lima empiece a funcionar al 100 %?

El Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público informó que las etapas 1B y 2 de la Línea 2 del Metro de Lima y Callao registran un avance superior al 90 % en su ejecución. Es decir, la etapa 1B del tren subterráneo registra un avance, por ahora, del 96 % e incorporará 11 nuevas estaciones entre Plaza Bolognesi y San Juan de Dios, además del tramo Vista Alegre–Municipalidad de Ate. Así, tras concluir las obras civiles, los trabajos se enfocan principalmente en sistemas eléctricos, equipos y tecnología para la operación automatizada, prevista para 2029.

¿Y qué se sabe de la etapa 2?

En tanto, la etapa 2 del Metro, según Ositrán, registra un 91 % de avance y contempla la incorporación de 11 estaciones entre Puerto del Callao y Parque Murillo. Tras culminar la excavación del túnel entre San Juan de Dios e Insurgentes, las obras se concentran ahora en la instalación de la vía férrea y los sistemas eléctricos, por lo que se espera que esté lista para octubre de 2030. Por otro lado, el organismo supervisor informó que el ramal de la futura Línea 4 del Metro registra un 66 % de avance, donde destaca la construcción del túnel que atraviesa el río Rímac, donde ya se instalaron 80 anillos en un tramo de 136 metros, conforme comparte El Popular.