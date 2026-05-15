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Nuevas tarifas en el Metropolitano: conoce los alimentadores que costarán S/3.50 | Foto: Andina
Nuevas tarifas en el Metropolitano: conoce los alimentadores que costarán S/3.50 | Foto: Andina
Por José Templo

A partir del pasado 2 de mayo, los usuarios del Metropolitano comenzaron a utilizar un nuevo sistema de tarifa integrada implementado por la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) en diversas rutas alimentadoras conectadas al terminal Naranjal. Con esta medida, los pasajeros podrán movilizarse entre buses alimentadores y el servicio troncal realizando un solo pago de S/3.50 dentro de un tiempo determinado, facilitando así los viajes entre distintos distritos de Lima, especialmente para quienes realizan recorridos largos desde la zona norte hacia otros puntos de la capital. Descubre cuáles son las rutas incluidas en este beneficio, cómo funciona la integración tarifaria y qué servicios mantendrán tarifas especiales para recorridos cortos.

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