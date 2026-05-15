A partir del pasado 2 de mayo, los usuarios del Metropolitano comenzaron a utilizar un nuevo sistema de tarifa integrada implementado por la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) en diversas rutas alimentadoras conectadas al terminal Naranjal. Con esta medida, los pasajeros podrán movilizarse entre buses alimentadores y el servicio troncal realizando un solo pago de S/3.50 dentro de un tiempo determinado, facilitando así los viajes entre distintos distritos de Lima, especialmente para quienes realizan recorridos largos desde la zona norte hacia otros puntos de la capital. Descubre cuáles son las rutas incluidas en este beneficio, cómo funciona la integración tarifaria y qué servicios mantendrán tarifas especiales para recorridos cortos.

¿CUÁLES SON LOS ALIMENTADORES DEL METROPOLITANO QUE COSTARÁN S/3.50?

La nueva tarifa integrada alcanza a siete servicios alimentadores del Metropolitano. Los usuarios deberán pagar S/3.50 para movilizarse utilizando estas rutas y conectar posteriormente con el corredor troncal dentro del tiempo establecido.

Las rutas incluidas son:

Los Olivos

Puno

Naranjal

Villa El Salvador

Milagros de Jesús

Bertello

Puente Piedra

De acuerdo con la ATU, el objetivo es que los pasajeros puedan realizar viajes más largos utilizando un único pago, especialmente en recorridos entre el norte y sur de Lima.

(Anthony Niño de Guzmán / @photo.gec)

¿CÓMO FUNCIONARÁ LA TARIFA INTEGRADA EN EL METROPOLITANO?

El sistema funcionará mediante la validación de la tarjeta electrónica al abordar el alimentador. Luego, cuando el pasajero ingrese al terminal Naranjal para abordar el servicio troncal, el sistema reconocerá automáticamente el pago realizado previamente y evitará un cobro adicional.

La entidad explicó que esta integración será válida siempre que la conexión entre ambos servicios se complete dentro de un plazo aproximado de dos horas. Además, los usuarios podrán realizar más de una conexión durante ese periodo sin que se efectúen descuentos extra en la tarjeta.

¿CÓMO FUNCIONA EL MECANISMO DE PAGO SI VENGO DESDE EL SUR DE LIMA?

El beneficio de integración también favorece a quienes parten desde las estaciones del sur. En esta modalidad, el usuario primero desembolsa S/3.20 al validar su entrada en el servicio troncal. Posteriormente, al realizar el trasbordo hacia los alimentadores Puno, Naranjal o Los Olivos, la plataforma de recaudo solo descontará S/0.30 adicionales. De esta manera, el gasto total del trayecto se mantiene en el límite establecido de S/3.50.

(Foto: Andina)

¿QUÉ OTRAS ALIMENTADORAS MANTIENEN EL PRECIO DE S/1.00?

A pesar de las variaciones en las rutas principales, todavía existen trayectos cortos diseñados para la movilidad vecinal que conservan un costo reducido de un sol. Estos recorridos están pensados para traslados internos que no requieren el uso del servicio troncal. Entre las líneas que preservan este precio se encuentran Alisos, Izaguirre, Mayolo, Payet, Tahuantinsuyo, Belaunde, Cedros de Villa y Próceres.

¿QUÉ MEJORAS SE HAN IMPLEMENTADO EN LAS ESTACIONES PARA LAS RECARGAS?

El sistema está atravesando un proceso de renovación tecnológica tras quince años de servicio. La modernización incluye la puesta en marcha de casi un centenar de dispositivos de recarga de última generación distribuidos en todas las paradas y terminales. Estas estaciones de pago no solo son más rápidas y accesibles para personas con discapacidad, sino que también están preparadas para soportar transacciones digitales mediante códigos QR y, próximamente, permitirán el uso de tarjetas bancarias para abonar los pasajes de forma directa, según informa Infobae.

VÍDEO RECOMENDADO: