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Hacinamiento en centros juveniles

“Queremos marcar los primeros pasos para que el sistema penal juvenil cumpla su misión, y no sea visto como consecuencia de la falta de prevención”.

    Luis Vega
    Por

    Director ejecutivo del Programa Nacional de Centros Juveniles

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    Resumen

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    (Ilustración: Giotanni Tazza).
    (Ilustración: Giotanni Tazza).

    ¿Qué hay detrás de la mirada de un adolescente sentenciado por sicariato que pasará 10 años en un centro juvenil? Nervios disfrazados de historias ensayadas de por qué llegó ahí; pues fue entrenado por los criminales que lo contrataron para “tercerizar” su delito, aprovechándose del marco legal actual poco ajustado a nuestra realidad.

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