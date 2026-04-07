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Hacia el deshacinamiento de la población penal

“Reducir el hacinamiento permitirá una mejor clasificación de internos según su nivel de peligrosidad, un mayor control y vigilancia efectiva, así como un uso más eficiente de los recursos del Estado”.

    Luis Jiménez Borra
    Por

    Ministro de Justicia y Derechos Humanos

    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    "El deshacinamiento no significa liberar delincuentes peligrosos ni poner en riesgo a la ciudadanía".
    "El deshacinamiento no significa liberar delincuentes peligrosos ni poner en riesgo a la ciudadanía".

    Uno de los principales problemas de la gestión penitenciaria en nuestro país es el hacinamiento de la población penal. Actualmente, existen más de 105 mil internos, frente a una capacidad de albergue de apenas 42 mil personas. Esta situación ha sido reconocida incluso por el Tribunal Constitucional, que en el año 2020 declaró un “Estado de Cosas Inconstitucional”, exigiendo acciones urgentes al Estado peruano.

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