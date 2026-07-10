La actividad está dirigida a nutricionistas colegiados hábiles, profesionales no habilitados, especialistas de otras disciplinas y estudiantes.
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Especialistas nacionales e internacionales se reunirán en Lima para participar en el Congreso Internacional de Nutrición 2026, que se desarrollará los días 21, 22 y 23 de agosto y tendrá como eje el intercambio de conocimientos y la actualización sobre los principales avances en el campo de la nutrición.

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