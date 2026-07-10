Especialistas nacionales e internacionales se reunirán en Lima para participar en el Congreso Internacional de Nutrición 2026, que se desarrollará los días 21, 22 y 23 de agosto y tendrá como eje el intercambio de conocimientos y la actualización sobre los principales avances en el campo de la nutrición.

El encuentro, organizado por el Colegio de Nutricionistas del Perú (CNP), contará con la participación de expertos que compartirán experiencias, evidencia científica y nuevas tendencias vinculadas a los desafíos actuales de la profesión.

El congreso tendrá como sede la Universidad Autónoma del Perú, ubicada en el kilómetro 16.3 de la Panamericana Sur, en el distrito de Villa El Salvador. Para facilitar el traslado de los participantes, se dispondrá de buses en tres turnos desde la sede del Colegio de Nutricionistas del Perú, en Jesús María.

La actividad está dirigida a nutricionistas colegiados hábiles, profesionales no habilitados, especialistas de otras disciplinas y estudiantes interesados en ampliar sus conocimientos y conocer los avances que vienen transformando el ejercicio de la nutrición.

Congreso Internacional de Nutrición se realizará en Lima con la participación de expertos internacionales

Las inscripciones cuentan con una tarifa de preventa hasta el 15 de julio. El costo es de S/230 para nutricionistas colegiados hábiles, S/280 para nutricionistas no hábiles y otros profesionales, y S/100 para estudiantes.

Desde el 16 de julio, las tarifas regulares serán de S/260 para nutricionistas colegiados hábiles, S/320 para nutricionistas no hábiles y otros profesionales, y S/130 para estudiantes.

El Congreso Internacional de Nutrición 2026 busca generar un espacio de análisis e intercambio académico frente a los nuevos retos de la nutrición, así como promover la actualización permanente de profesionales y futuros especialistas del sector.