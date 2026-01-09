Desde 2019, Nacho el Tacho, la iniciativa de responsabilidad social de AFP Habitat, promueve el cuidado del medioambiente a través del reciclaje y acerca este hábito a millones de personas, compartiendo pautas, noticias y consejos en sus redes sociales. No obstante, su impacto va más allá del mundo digital. Cada verano, Nacho sale de las pantallas para instalarse en las playas más concurridas de la capital y facilitar la correcta disposición de residuos reciclables por parte de los veraneantes.

Gracias al trabajo conjunto entre la comunidad, los bañistas, las municipalidades aliadas y la ONG Ciudad Saludable, en estos más de seis años se ha logrado evitar que más de mil toneladas de plástico, vidrio y aluminio terminen contaminando nuestras costas. Un resultado que refleja el valor de la acción colectiva cuando todos somos parte del cambio.

Más que un contenedor, Nacho el Tacho se ha convertido en un símbolo de acción ciudadana y empatía ambiental. Su impacto se expresa en un triple impacto social: fomenta una comunidad más consciente a través de campañas educativas, contribuye a mantener entornos más limpios mediante la instalación de contenedores en puntos estratégicos de las playas y genera oportunidades de ingresos para recicladores formales, gracias al trabajo articulado con la ONG Ciudad Saludable, nuestra gran aliada estratégica, y al apoyo constante de las municipalidades, que facilitan el trabajo territorial y la conexión con las comunidades locales.

Este 2026, la iniciativa suma la participación de Marino Morikawa, doctor en ingeniería ambiental, reconocido por su labor en la recuperación de humedales y ecosistemas acuáticos del Perú. Su enfoque científico le otorga refuerzo al mensaje de que la protección del medioambiente requiere conocimiento, acción y compromiso colectivo.

“El verdadero cambio ambiental no ocurre cuando alguien recicla una vez, sino cuando ese gesto se convierte en un hábito compartido. Nacho el Tacho existe para demostrar que el cuidado del medioambiente se aprende, se vive y se contagia”, señala Vanessa Vidal, Gerente de Marketing de AFP Habitat.

De esta manera, la compañía reafirma su compromiso con iniciativas que generan valor social y ambiental, integrando educación, acción concreta y alianzas estratégicas para avanzar hacia un futuro más sostenible, bajo su emblema “afiliados a una vida mejor”.

Reportaje publicitario