El proceso del octavo retiro de los fondos de las AFP ya está en marcha, y miles de afiliados han comenzado a enviar sus solicitudes desde el martes 21 de octubre. La medida permite acceder hasta a 4 UIT (equivalentes a S/21.400) del fondo individual, y el orden de registro depende del número de documento de identidad.

Cada AFP ha habilitado su propia plataforma para que los afiliados gestionen el trámite de manera virtual. Sin embargo, muchos aún se preguntan cuándo llegará el dinero a sus cuentas. El reglamento establece plazos específicos para cada depósito, y conocerlos puede ayudarte a planificar mejor el uso de tus fondos.

¿CUÁL ES LA FECHA LÍMITE PARA RECIBIR EL PRIMER DEPÓSITO?

Según el reglamento, la primera UIT, equivalente a S/5.350, debe depositarse en un plazo máximo de 30 días calendario desde que se realiza la solicitud. Por ejemplo, quienes enviaron su solicitud el martes 21 de octubre de 2025 recibirán el dinero a más tardar el jueves 20 de noviembre de 2025. Aunque esa es la fecha límite, las AFP pueden realizar el abono antes. Los tres desembolsos restantes seguirán el mismo esquema de 30 días entre uno y otro.

Foto: Andina

¿CÓMO SE HARÁ EL DESEMBOLSO DE LAS 4 UIT?

El dinero no se entregará de una sola vez, sino en cuatro partes iguales, cada una correspondiente a una UIT.

Primera UIT: hasta 30 días después del registro de la solicitud.

Segunda UIT: hasta 30 días luego del depósito de la primera.

Tercera UIT: hasta 30 días después de la segunda.

Cuarta UIT: hasta 30 días después de la tercera.

De esta manera, todo el proceso podría extenderse durante varios meses, dependiendo de la fecha en que se haya presentado la solicitud.

¿POR DÓNDE SE DEBE SOLICITAR EL RETIRO DE LOS FONDOS?

Cada administradora ha habilitado su propio enlace oficial para tramitar la solicitud:

AFP Integra: agenciadigital.afpintegra.pe

Profuturo AFP: enlinea.profuturo.com.pe

Prima AFP: retiro.prima.com.pe

AFP Hábitat: retiro.afphabitat.com.pe

El trámite puede hacerse desde una computadora o dispositivo móvil, ingresando con la clave personal y siguiendo las indicaciones de cada plataforma.

Composición EC: Andina

¿CUÁL ES EL PLAZO PARA ENVIAR LA SOLICITUD DEL RETIRO AFP?

El registro de solicitudes empezó el pasado 21 de octubre para aquellos con una letra u otro carácter al final de su documento.

A partir de allí, las fechas se organizan de forma escalonada y también incluyen días alternos para rezagados:

DNI terminado en 0: 22 y 23 de octubre o 20 de noviembre.

DNI terminado en 1: 24 y 27 de octubre o 21 de noviembre.

DNI terminado en 2: 28 y 29 de octubre o 24 de noviembre.

DNI terminado en 3: 30 y 31 de octubre o 25 de noviembre.

DNI terminado en 4: 3 y 4 de noviembre o 26 de noviembre.

DNI terminado en 5: 5 y 6 de noviembre o 27 de noviembre.

DNI terminado en 6: 7 y 10 de noviembre o 28 de noviembre.

DNI terminado en 7: 11 y 12 de noviembre o 1 de diciembre.

DNI terminado en 8: 13 y 14 de noviembre o 2 de diciembre.

DNI terminado en 9: 17 y 18 de noviembre o 3 de diciembre.

Quienes no logren presentar su solicitud en las fechas indicadas podrán hacerlo durante el periodo libre, del 4 de diciembre de 2025 al 18 de enero de 2026, según informa Infobae.

Cronograma de retiro de dinero de AFP

¿QUÉ REQUISITOS DEBO CUMPLIR PARA PRESENTAR LA SOLICITUD?

Los afiliados deberán tener tres datos principales a la mano:

Número de DNI y demás información personal solicitada por el sistema.

Clave web o contraseña que se utiliza para ingresar a la cuenta individual en la AFP.

Número de cuenta bancaria activa en una entidad autorizada, donde se realizará el depósito.

Las instituciones permitidas incluyen BCP, BBVA, Interbank, Scotiabank, Banbif, Banco Falabella, Caja Huancayo y el Banco de la Nación, este último solo cuando no haya otras opciones disponibles en la localidad.