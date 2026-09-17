Con la reciente publicación del reglamento de traslados entre el Sistema Nacional de Pensiones (SNP) y el Sistema Privado de Pensiones (SPP), los afiliados ya cuentan con el marco regulatorio que hará posible cambiarse entre ambos regímenes de manera voluntaria, informada y transparente.

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Así, desde el 1 de junio de 2027 se iniciará el proceso de recepción y atención de solicitudes de traslado entre la Oficina de Normalización Previsional (ONP) y las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). En este contexto, ante las consultas que pueden surgir sobre este proceso, AFP Integra comparte cuatro aspectos clave que se deben considerar antes de evaluar esta decisión:

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En el SNP, administrado por la ONP, los aportes ingresan a un fondo común destinado al pago de las pensiones de todos los jubilados. En cambio, en el SPP cada afiliado posee una Cuenta Individual de Capitalización (CIC), en la que se registran sus aportes directos y las rentabilidades acumuladas en el tiempo. Conocer estas características permite tener mayor claridad sobre cómo se administrarán los aportes para la jubilación luego del traslado.

Revisar información previsional

Antes de iniciar el trámite será importante verificar cuántos aportes tienes registrados. Tanto la ONP como las AFP deberán revisar la información previsional del afiliado antes de aprobar el trámite de traslado. En este proceso, se validarán las denominadas Unidades de Aporte (UdA) efectivamente acumuladas por el afiliado como parte del proceso de traslado.

“Verificar la información previsional permite iniciar este proceso con máxima claridad. Conocer los aportes realizados y tenerlos debidamente acreditados será un paso importante para quienes decidan trasladarse al Sistema Privado de Pensiones”, explicó Shirley Parodi, gerente de Servicios y Pensiones de AFP Integra.

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¿Qué pasará con los aportes que ya se realizaron?

De acuerdo con Parodi, quienes elijan trasladarse de la ONP a una AFP conservarán el reconocimiento de los aportes realizados conforme a las reglas establecidas en la reforma del Sistema de Pensiones. Además, el Estado podrá reconocer determinados aportes efectuados antes del traslado mediante un Bono de Reconocimiento, siempre que se cumplan con las condiciones previstas.

Por otro lado, quienes decidan trasladarse de una AFP a una ONP deben considerar que el total de su fondo acumulado, incluyendo aportes y rentabilidad generada, será transferido a un fondo común administrado por la ONP.

¿Cómo se realizará el traslado?

La solicitud de traspaso se deberá realizar ante la entidad a la que el ciudadano esté afiliado. El primer traslado se podrá solicitar en cualquier momento a partir del 1 de junio de 2027. Sin embargo, para posteriores traslados el afiliado deberá permanecer por un período mínimo de 24 meses en el régimen en el que se encuentra.

Asimismo, los pensionistas de jubilación o invalidez de ambos regímenes no podrán solicitar un traslado, debido a que ya se encuentran percibiendo una pensión. Conocer estas condiciones permitirá a los afiliados evaluar adecuadamente las implicancias de un eventual cambio de sistema y tomar una decisión alineada con sus objetivos previsionales de largo plazo.