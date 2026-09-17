El primer traslado se podrá solicitar en cualquier momento a partir del 1 de junio de 2027. Sin embargo, para posteriores traslados el afiliado deberá permanecer por un período mínimo de 24 meses en el régimen en el que se encuentra. (Foto: Infomercado)
El primer traslado se podrá solicitar en cualquier momento a partir del 1 de junio de 2027. Sin embargo, para posteriores traslados el afiliado deberá permanecer por un período mínimo de 24 meses en el régimen en el que se encuentra. (Foto: Infomercado)
Por Redacción EC

Con la reciente publicación del reglamento de traslados entre el Sistema Nacional de Pensiones (SNP) y el Sistema Privado de Pensiones (SPP), los afiliados ya cuentan con el marco regulatorio que hará posible cambiarse entre ambos regímenes de manera voluntaria, informada y transparente.

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