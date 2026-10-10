La Oficina de Normalización Previsional (ONP) cuenta con beneficios destinados a proteger a sus afiliados ante situaciones que pueden afectar su vida laboral y sus ingresos económicos en momentos difíciles. Entre ellos, destaca una prestación económica que puede alcanzar los S/1.000 mensuales y está dirigida a quienes enfrentan problemas de salud que dificultan el desarrollo de sus actividades habituales y comprometen su capacidad para trabajar. Sin embargo, para acceder a este apoyo es necesario cumplir con determinadas condiciones establecidas por el sistema previsional y presentar los documentos solicitados por la entidad correspondiente. A continuación, te contamos de qué se trata esta pensión, quiénes pueden solicitarla y qué requisitos deben cumplir para acceder al beneficio.

¿DE QUÉ TRATA LA PENSIÓN DE HASTA S/ 1.000 QUE OFRECE LA ONP?

Se trata de una pensión de discapacidad contemplada en el Decreto Ley N.° 19990, destinada a los afiliados cuya condición física o mental limita seriamente su capacidad para desempeñar sus labores habituales y conseguir recursos para subsistir. El apoyo económico puede ser temporal o permanente, de acuerdo con el diagnóstico médico correspondiente y la evaluación de cada caso.

Esta cobertura también considera situaciones derivadas de accidentes comunes, incidentes ocurridos durante el trabajo y enfermedades profesionales. La finalidad es brindar respaldo económico a los asegurados que atraviesan estas circunstancias.

Foto: Midis/ Programa Contigo.

¿QUIÉNES PUEDEN SOLICITAR ESTA PENSIÓN DE DISCAPACIDAD?

Pueden iniciar el trámite los afiliados que se encuentren en alguna de estas situaciones:

Presentan una discapacidad física o mental prolongada o permanente que reduce, como mínimo, el 50% de su capacidad para realizar el trabajo que desempeñaban habitualmente.

Reciben una pensión temporal por discapacidad y existen pruebas médicas de que su condición no mejorará, manteniendo una afectación igual o superior al 50% de su capacidad laboral.

Sufrieron un accidente común, laboral o una enfermedad profesional mientras realizaban aportes al sistema previsional.

En el caso de los afiliados facultativos, el accidente debe ocurrir antes del vencimiento del aporte correspondiente a ese mes y no deben existir pagos pendientes de periodos anteriores.

¿CUÁNTOS MESES DE APORTES SE NECESITAN PARA ACCEDER AL BENEFICIO?

Según la información proporcionada, los trabajadores deben acreditar al menos 12 meses de aportaciones durante los tres años anteriores al accidente o al hecho que originó la discapacidad. Cumplir esta condición no reemplaza los demás criterios establecidos para evaluar la solicitud.

¿QUÉ DOCUMENTOS SE DEBEN PRESENTAR ANTE LA ONP?

Los afiliados que cumplan las condiciones para solicitar la pensión de discapacidad deben reunir los documentos exigidos por la Oficina de Normalización Previsional (ONP). La lista incluye lo siguiente:

Solicitud virtual: formulario correspondiente acompañado de una declaración jurada en la que se confirme la autenticidad de los documentos presentados.

formulario correspondiente acompañado de una declaración jurada en la que se confirme la autenticidad de los documentos presentados. Clave virtual de la ONP: es necesaria para realizar el trámite. Si el solicitante todavía no cuenta con ella, deberá gestionarla previamente.

es necesaria para realizar el trámite. Si el solicitante todavía no cuenta con ella, deberá gestionarla previamente. Documentos que acrediten el vínculo laboral: se debe presentar una copia simple de los comprobantes que demuestren la relación de trabajo o una declaración simple que indique dicho vínculo. Para ello, se aceptan certificados laborales, boletas de pago de remuneraciones, liquidaciones por tiempo de servicios o beneficios sociales, así como constancias de aportaciones de la Oficina de Registro y Cuenta Individual Nacional de Empleadores Asegurados (ORCINEA), emitidas por el antiguo Instituto Peruano de Seguridad Social (IPSS) o EsSalud. También pueden adjuntarse otros documentos públicos reconocidos por el artículo 235 del Código Procesal Civil.

se debe presentar una copia simple de los comprobantes que demuestren la relación de trabajo o una declaración simple que indique dicho vínculo. Para ello, se aceptan certificados laborales, boletas de pago de remuneraciones, liquidaciones por tiempo de servicios o beneficios sociales, así como constancias de aportaciones de la Oficina de Registro y Cuenta Individual Nacional de Empleadores Asegurados (ORCINEA), emitidas por el antiguo Instituto Peruano de Seguridad Social (IPSS) o EsSalud. También pueden adjuntarse otros documentos públicos reconocidos por el artículo 235 del Código Procesal Civil. Comprobantes de aportaciones previsionales: se requiere una copia simple de los Certificados de Pago Regular (CPR), los Certificados de Pago Especial (CPE) u otros recibos de pago emitidos por el ex Instituto Peruano de Seguridad Social (IPSS) o el Seguro Social de Salud (EsSalud). Estos documentos deben presentarse cuando los registros de aportaciones no figuren en los sistemas administrados por la ONP.

se requiere una copia simple de los Certificados de Pago Regular (CPR), los Certificados de Pago Especial (CPE) u otros recibos de pago emitidos por el ex Instituto Peruano de Seguridad Social (IPSS) o el Seguro Social de Salud (EsSalud). Estos documentos deben presentarse cuando los registros de aportaciones no figuren en los sistemas administrados por la ONP. Certificado médico de discapacidad: debe entregarse una copia simple del documento expedido por EsSalud, un establecimiento de salud pública del Ministerio de Salud (Minsa) o una Entidad Prestadora de Salud (EPS). Este certificado permite acreditar la condición médica del solicitante.

Cabe señalar que la ONP puede realizar evaluaciones periódicas para comprobar si la discapacidad del pensionista continúa vigente y determinar si corresponde mantener la prestación, según informa Infobae.

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