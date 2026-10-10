¿De qué se trata la compensación de hasta 1,000 soles que brinda la ONP? | Foto: Andina
¿De qué se trata la compensación de hasta 1,000 soles que brinda la ONP? | Foto: Andina
Por José Templo

La Oficina de Normalización Previsional (ONP) cuenta con beneficios destinados a proteger a sus afiliados ante situaciones que pueden afectar su vida laboral y sus ingresos económicos en momentos difíciles. Entre ellos, destaca una prestación económica que puede alcanzar los S/1.000 mensuales y está dirigida a quienes enfrentan problemas de salud que dificultan el desarrollo de sus actividades habituales y comprometen su capacidad para trabajar. Sin embargo, para acceder a este apoyo es necesario cumplir con determinadas condiciones establecidas por el sistema previsional y presentar los documentos solicitados por la entidad correspondiente. A continuación, te contamos de qué se trata esta pensión, quiénes pueden solicitarla y qué requisitos deben cumplir para acceder al beneficio.

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