El precio del dólar cerró este viernes 9 de octubre en S/3,446, prácticamente sin cambios frente a los S/3,445 de la jornada anterior, con un ligero avance de 0.03%. Durante la sesión, el tipo de cambio fluctuó entre S/3,444 y S/3,460, en un contexto de fortalecimiento de la moneda estadounidense a nivel internacional.

“El Índice del Dólar Estadounidense (DXY) avanzó 0,13%, hasta los 102.3 puntos, encaminándose a registrar su cuarta semana consecutiva de ganancias, respaldado por las expectativas de tasas elevadas y la incertidumbre sobre la inflación”, explicó Jorge Luis Huayta, trader FX de Kambista. Los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense permanecieron elevados, con la tasa a 10 años en 5,248% y la de 30 años en 5,605%.

En los mercados internacionales, el petróleo WTI avanzó 0,05%, hasta US$92,46 por barril, mientras los metales recuperaron terreno. El oro subió 1,54%, la plata 2,90% y el cobre 2,40%. Entre las principales divisas, el euro retrocedió 0.08% y el yen 0,24%, mientras la libra esterlina avanzó 0,08%.

En el mercado local, el volumen negociado ascendió a US$585.1 millones. La demanda de dólares de agentes offshore y las AFP fue compensada por la oferta de empresas corporativas y del BCR, mediante la no renovación de un swap cambiario venta. Asimismo, el Banco Central de Reserva (BCR) mantuvo su tasa de referencia en 4,25% por decimotercer mes consecutivo, pese a que nueve de trece analistas encuestados por Bloomberg esperaban un incremento a 4,50%.

De cara a la próxima semana, la atención estará puesta en la inflación de septiembre en Estados Unidos, dato clave para la decisión de tasas de la Fed del 27 y 28 de octubre. Una inflación superior a las expectativas podría impulsar al dólar hacia S/3,470 – S/3,490, mientras una lectura más moderada podría favorecer una corrección hacia S/3,420 – S/3,430. En Perú, también se esperan los datos del PBI y el inicio del periodo de pago de impuestos corporativos.