El dólar cierra sin cambios frente a los S/3,445 de la jornada anterior. (Foto: Jesús Saucedo / GEC)
El dólar cierra sin cambios frente a los S/3,445 de la jornada anterior. (Foto: Jesús Saucedo / GEC)
Por Redacción EC

El precio del dólar cerró este viernes 9 de octubre en S/3,446, prácticamente sin cambios frente a los S/3,445 de la jornada anterior, con un ligero avance de 0.03%. Durante la sesión, el tipo de cambio fluctuó entre S/3,444 y S/3,460, en un contexto de fortalecimiento de la moneda estadounidense a nivel internacional.

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