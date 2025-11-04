Apple, una de las firmas tecnológicas más importantes del planeta, planea entrar al mercado de bajo costo con una Mac económica que lo llevaría a competir directamente con Chromebook y Windows.

Esa es la información que viene circulando. El dispositivo estaría diseñado para estudiantes, empresas y usuarios ocasionales. Es decir, usuarios que principalmente navegan por Internet.

Uno de los medios en revelar esta información ha sido Bloomberg, tomando en cuenta a personas relacionadas al proyecto de código J700. Actualmente se encontraría en fase de pruebas y sería presentado en los primeros meses del próximo año.

Se trata de uno de los giros empresariales más impactantes en la línea de Apple, caracterizada más por apuntar a equipos premium. Sin embargo, el mercado por equipos de bajo costo viene creciendo.

Esto lo pone en competencia con Google, que cuenta con sus Chromebooks y usan el sistema Chrome OS. Otro competidor histórico es Microsoft, con su sistema operativo Windows 11. Todos ellos optimizados para el uso de la inteligencia artificial.

De lo que se conoce del proyecto es que tendría un costo promedio de mil dólares, contaría con un procesador de iPhone y sería un poco más compacta que una MacBook Air.

No es la primera vez que Apple intenta tener impacto en un mercado de bajo costo. Esta vez en el rubro de las laptops, se tendrá que esperar qué partes se sacrfican en presupuesto para que llegue a más personas.