La NASA no ha activado ningún protocolo de defensa planetaria ante el cometa 3I/ATLAS, pese a los rumores difundidos en redes sociales y algunos medios digitales. No existe ninguna alerta oficial ni riesgo de impacto con la Tierra que halla emitido la Oficina de Coordinación de Defensa Planetaria del organismo.

El cometa, de posible origen interestelar, ha generado atención por su trayectoria inusual, pero no representa peligro alguno. Tampoco figura en la lista de objetos cercanos a la Tierra con potencial de colisión, actualizada de forma permanente por la NASA.

La confusión se originó por una campaña de observación científica impulsada por la International Asteroid Warning Network (IAWN), una red de colaboración promovida por la ONU en la que participa la agencia estadounidense. Esta iniciativa busca recopilar datos sobre la órbita y la composición del cometa, algo rutinario en astronomía.

Algunos sitios web confundieron esta campaña con una “alerta de defensa planetaria” y difundieron versiones falsas sobre un supuesto riesgo de impacto. Ninguna de esas afirmaciones tiene sustento científico ni respaldo de la NASA.

El 3I/ATLAS pasará a millones de kilómetros de distancia de la Tierra y ofrecerá una oportunidad para estudiar materiales que podrían provenir de otros sistemas estelares. Los astrónomos lo consideran un hallazgo valioso, no una amenaza.